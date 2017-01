O nouă rundă de negocieri între ceferişti şi Ministerul Transporturilor

Dacă la începutul acestui nou mandat la conducerea Ministerului Transporturilor, chiar credea în păstrarea locurilor de muncă în sectorul feroviar, ministrul Radu Berceanu a devenit unul dintre susţinătorii concedierilor masive în calea ferată. Cum sindicatele feroviare au respins categoric programul de disponibilizare a peste 12.000 de angajaţi, ameninţînd chiar cu greva generală, Berceanu a promis o nouă rundă de negocieri pentru astăzi. \"Noi am purtat mai multe discuţii cu sindicatele din CFR. Văd, mai nou, că dumnealor vor să facă publică această chestiune. Nu ştiu de ce, pentru că eram în cursul unor negocieri. Cifrele care au apărut acolo sînt nişte cifre care au reieşit dintr-un program de restructurare pe care l-au făcut companiile. O astfel de chestiune se negociază cu sindicatele, dar nu numai cu sindicatele, ci şi cu Ministerul de Finanţe, pentru că sînt unele lucruri care implică anumite costuri. Aşa că cifrele urmează să mai fie discutate. Bănuiesc că ideea e că la cifra noastră de vreo 12.000, ei să vină cu cifra de zero şi de aici să începem discuţiile\", a declarat Berceanu. Ministrul afirmă că programul de restructurări din cadrul companiei poate fi chiar ajustat şi că nu se urmăreşte \"neapărat\" disponibilizarea personalului, ci doar ca veniturile obţinute de companie să acopere cheltuielile. \"Pe mine nu mă interesează neapărat un număr de personal care să fie disponibilizat. Pînă la urmă, poate să nu fie disponibilizată nicio persoană, de nicăieri. Mă interesează să găsim o formulă ca societăţile de CFR să se poată închidă contabil în sumele de anul acesta\", a explicat Berceanu. El a afirmat că societăţile din CFR au un miliard de lei datorii numai pentru energia electrică şi că devine de neacceptat ca totul să fie cheltuit pentru salarii. \"La ora actuală, societăţile din CFR au un miliard de lei datorii numai la electrificare, datorii între ele, datorii la furnizori. Nu se poate să discutăm în termenii în care toată lumea să ne dea şi noi să cheltuim totul pe salarii. Devine de neacceptat. Eu am discutat aceste chestiuni cu ei şi ei au acceptat că, într-adevăr, trebuie făcut ceva\", a precizat Berceanu. Pe de altă parte, liderul Uniunii Sindicale \"Feroviarul\" Constanţa, Vasile Anghel, susţine că ministrul Berceanu \"uită\" de promisiunile făcute, dar şi de faptul că transportul feroviar de călători este subvenţionat în orice ţară europeană. \"Radu Berceanu spunea că în calea ferată nu vor fi niciodată concedieri masive, dar acum se pare că este pe o altă frecvenţă. Trebuie să recunoaştem că în calea ferată sînt multe datorii, dar să spunem şi că, în orice ţară civilizată din Europa, statul subvenţionează transportul de călători pentru ca cetăţenii ei să se poată bucura de condiţii bune în trenuri. Oricum ar fi, noi ne înîtlnim cu subsecretarul de stat Constantin Axinia într-o nouă rundă de negocieri, însă aşteptăm că discuţiile să schimbe optica ministerului asupra disponibilizărilor\", a declarat Anghel.