O nouă şansă de fertilizare

O echipă de medici americani din Colorado a dezvoltat un nou proces de fertilizare în vitro prin care o femeie de până în 45 de ani are aceeaşi şansă de a rămâne însărcinată ca o femeie de 32 de ani. Acest tratament poate mări şansele unei femei de 42 de ani de a rămâne însărcinată de la 13% la 60% şi funcţionează prin selectarea doar a acelor embrioni care au cele mai bune şanse de a se transforma în fetuşi sănătoşi, micşorând, în acelaşi timp, riscul de a pierde sarcina. De asemenea, în cadrul acestui nou tratament de fertilizare in vitro, embrionii sunt îngheţaţi timp de cel puţin o lună după fertilizare, pentru a le permite organelor reproductive ale pacientelor să-şi revină la normal.

Medicii sunt de părere că medicamentele puternice, cu efect de a stimula fertilitatea, ce sunt luate în timpul fertilizării in vitro, pot afecta embrionul, dacă acesta este plasat prea devreme în uter. De obicei, o femeie cu vârsta între 40 şi 42 de ani are şanse mici de a rămâne însărcinată prin fertilizare in vitro şi este improbabil să conceapă pe cale naturală. ”Ceea ce am reuşit să demonstrăm este că o femeie cu vârsta între 38 şi 42 de ani, dacă dispune de un blastocist cu un număr normal de cromozomi, şansele ei de implantare sunt independente de vârstă. Astfel, are aceleaşi şanse de implantare de 60% ca şi o femeie care are 32 de ani”, a explicat doctorul Mandy Katz-Jaffe din cadrul Centrului de Medicină Reproductivă din Colorado. Procedeul îngheţării embrionului, procedeu cunoscut drept crioprezervare, măreşte şi şansele de a naşte copii sănătoşi. Greutatea la naştere a copiilor concepuţi în acest mod este aceeaşi cu cea a copiilor concepuţi pe cale naturală, în timp ce embrionii produşi prin fertilizare in vitro care sunt transferaţi imediat, fără a fi crioprezervaţi, au tendinţa de a avea o greutate mai mică la naştere.