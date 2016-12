O nouă şansă la masterat

Absolvenţii studiilor universitare care doresc să-şi continue pregătirea superioară au la dispoziţie, în acest an, peste 3.500 de posturi la master la Universitatea „Ovidius” Constanţa. Potrivit reprezentanţilor instituţiei de învăţământ superior, în acest an au fost scoase la concurs 700 de locuri fără taxă şi 2.891 cu taxă. Astfel, la Facultatea de Litere, candidaţii pot opta pentru Studii de romanistică (12 locuri fără taxă, respectiv 25 cu taxă), Studii anglo-americane (23, respectiv 25 locuri), Limbă franceză şi plurilingvism în spaţiul european (8, respectiv 25), Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (7, respectiv 25). La Facultatea de Teologie sunt 49 de locuri fără taxă şi 240 de locuri cu taxă, iar la Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice sunt 49 locuri fără taxă şi 200 cu taxă. Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative are 50 de locuri fără taxă şi 400 de locuri cu taxă, iar la Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole sunt scoase la concurs 31 de locuri fără taxă şi 60 de lcorui cu taxă. Perioada de înscrieri la concursul de admitere la studii universitare de masterat este 15 - 26 septembrie, pentru specializările cu concurs de dosare şi 15 - 24 septembrie pentru specializările cu probă de concurs. În intervalul 23 - 25 septembrie vor avea loc probele de concurs. Programul de înscrieri se desfăşoară zilnic, de luni până vineri, între orele 9.00 - 16.00 şi sâmbăta, între orele 9.00 - 12.00.