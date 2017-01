O nouă şansă pentru revenirea în elită

Timpul pregătirii a expirat, iar cvadruplele campioane mondiale Suedia şi România se află faţă în faţă pentru revenirea în elita handbalului continental. Echipa noastră a ajuns ieri la Karlskrona, oraşul ce va găzdui prima manşă a barajului pentru Europeanul din Norvegia, după ce a învins şi în ultimul amical disputat în turneul de pregătire efectuat în Ţările de Jos. Naţionala pregătită de Lucian Râşniţă şi Nicolae Munteanu a învins miercuri seară Belgia cu 32-31, conducînd şi la pauză cu 14-10. Sandu Iacob şi Marius Novanc au fost golgeterii echipei noastre, cu cinci reuşite, celelalte reuşite tricolore aparţinînd lui Ciubotariu 4g, Şania 4g, Nicolae 3g, Toma 3g, Ghionea 3g, Timofte 2g, Cozma 2g, Jurcă unul. Aşadar, trei victorii în trei meciuri pentru tricolori (două cu Olanda şi una cu Belgia), toate la limită, însă moralul jucătorilor români este intact înaintea importantului duel cu suedezii.

“Am avut parte de o pregătire bună, iar meciurile amicale cu Olanda şi Belgia au fost cu bune şi rele, ca orice jocuri de verificare. Pe hîrtie suntem a doua favorită în partida cu Suedia, dar avem şansa noastră. În acest moment, cred că nu avem o dinamică corespunzătoare a jocului, datorită lipsei de omogenitate din echipă. Ne dorim cu toţii ca suporterii să aibă încredere, pentru că naţionala României doreşte să revină în elita europeană. Avem valoare să ne calificăm la turneul final al CE din 2008. Va fi greu, dar nu imposibil”, a declarat, la sosirea pe aeroportul din Copenhaga, selecţionerul Râşniţă. Handbaliştii tricolori sînt optimişti înaintea dublei cu valoroşii suedezi, fiind pregătiţi să nu rateze o nouă şansă: “Ambele manşe sunt foarte importante şi cred că doar dacă am pierde la 10-15 goluri în tur, nu am mai putea remonta diferenţa pe teren propriu. Noi nu avem ce pierde şi poate e mai bine că nu suntem favoriţi, pentru că adversarii poate nu ne vor lua în serios”, a spus Rareş Jurcă. “Nu ne e teamă de nimic. Vrem să intrăm cu îndrăzneală pe teren, chiar dacă adversarii joacă la echipe mult mai valoroase decît noi”, a continuat Marian Cozma, pivotul care are dificila misiune de a-i face uitaţi pe titularii Băiceanu şi Pîrîianu (primul accidentat, iar al doilea refuzînd naţionala). “Din păcate, am nimerit cu Suedia, care reprezintă o nucă greu de spart. Ambele meciuri sunt foarte importante. Personal, îmi doresc ca suporterii să fie alături de noi, chiar dacă nu vom încheia cu o victorie primul meci”, a precizat Ştefan Laufceac, care alături de Ionuţ Stănescu pot reprezenta cheia calificării în favoarea echipei noastre. Portarul campioanei HCM Constanţa, ştiut fiind pentru rigurozitatea cu care îşi face informarea pentru meciuri, ar putea fi omul care îl va opri. De altfel, 30 de suporteri constănţeni au plecat în urmă cu două zile spre Suedia, pentru a-i încuraja pe tricolori.

Echipa naţională a României a ajuns ieri la prînz la Copenhaga, de unde a făcut deplasarea spre Karlskrona cu autocarul. Handbaliştii au fost aşteptaţi de preşedintele Federaţiei, Cristian Gaţu, şi de fostul internaţional Marius Vărgălui, care evoluează în prezent la Malmo. Partida este programată duminică, la ora 16.30, iar returul pe 17 iunie, de la ora 11.00, la Constanţa.