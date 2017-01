O nouă săptămână “fierbinte” la FC Farul

DATORII GREU DE ACHITAT. Scăpată de a doua neprogramare în actualul sezon al Ligii a II-a ca prin urechile acului, gruparea de pe litoral se află în faţa unei săptămâni extrem de dificile. Oficialii constănţeni vor trebui să achite până vineri dimineaţă a doua tranşă din datoria către Paşcovici, Ion Barbu şi Şchiopu, în total 8.000 de euro, la care se adaugă prima rată către cei doi “stranieri”, Dejan Rusmir şi Andrej Rastovac, în jur de 20.000 de euro. Suma pe care FC Farul trebuie să o plătească în zilele următoare este completată de restanţele către trei jucători de la echipa secundă, Ştefan Sandu, Florin Neaga şi Bogdan Evdochin, în valoare totală de 4.000 de euro. „Nu am discutat cu nimeni din cadrul clubului în ultimele zile. Conform înţelegerii făcute joi seara, ar trebui să încasez 500 de euro până la 1 iunie şi alţi 3.000 de euro până vineri. Sper să se respecte acordul, iar Farul să fie programată în continuare în campionat”, a spus Şchiopu. Conducerea clubului constănţean a promis că va rezolva situaţia, iar echipa va încheia acest sezon păstrându-şi locul în liga secundă. Dacă nu va reuşi, FC Farul nu va fi programată pentru meciul cu Steaua II Bucureşti, care ar trebui să aibă loc sâmbătă, de la ora 11.00, în etapa a 33-a, la Constanţa. Până atunci însă, Comisia de Disciplină va judeca miercuri contestaţia depusă de Tricolorul Breaza înaintea meciului de sâmbătă, prahovenii susţinând că formaţia de pe litoral nu avea drept de joc din cauza neachitării restanţelor către jucători.

REGRETUL LUI MĂŢEL. Revenit de la echipa naţională de tineret a României, căpitanul constănţenilor, Alexandru Măţel, a mărturusit că ar rămâne la Constanţa în cazul unui proiect de viitor, cu un puternic sprijin financiar. „Mă doare sufletul pentru ce se întâmplă la FC Farul, clubul unde am crescut, m-am format ca jucător şi am purtat şi banderola de căpitan. Din păcate, dacă nu se va întâmpla nimic, trebuie să plec, pentru că risc să pierd naţionala de tineret. Am fost de acord să rămân la Constanţa, pentru că ni s-a propus un proiect de viitor, care viza promovarea în primul an. Şi în acest moment aş fi dispus să rămân, dacă ar veni cineva să investească sume importante şi să se construiască o echipă puternică. Dacă nu, vreau să mă transfer, ori în Liga I, ori peste hotare”, a spus Măţel. Fundaşul dreapta în vârstă de 21 de ani este dorit de mai multe grupări din campionatul intern, printre care şi FC Vaslui, dar se află şi în vizorul a două grupări din străinătate, Metalurg Doneţk (Ucraina) şi Rubin Kazan (Rusia). În aceeaşi situaţie se află şi internaţionalul de juniori Cosmin Matei, care va părăsi sută la sută formaţia constănţeană la finalul sezonului. „Nu am semnat, deocamdată, cu vreo echipă, dar am mai multe oferte”, a spus mijlocaşul în vârstă de 19 ani, care a susţinut, ieri, prima probă din cadrul examenului de bacalaureat.