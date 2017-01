O nouă schimbare pentru Robbie Williams

Robbie Williams a declarat într-un interviu recent că nu se simte în largul său, din cauza versurilor unora dintre cântecele sale mai vechi, deoarece în ultimii ani şi-a schimbat punctul de vedere asupra anumitor chestiuni şi crede că a fost găsit de Dumnezeu. Artistul britanic a spus că, în prezent, se simte destul de prost atunci când interpretează piesa ”Bodies”, în care apare versul ”Jesus didn\'t die for you”, în traducere Iisus nu a murit pentru tine, deoarece opiniile sale despre religie şi spiritualitate s-au schimbat în ultimii ani. ”Adevărurile mele se schimbă mereu. Am spus că versurile din ”Bodies” sunt doar o limbă păsărească. Partea cu limba păsărească se referă la versul despre Iisus. În definitiv, cine dracu\' sunt eu pentru a spune aşa ceva? Pe atunci, fraza asta părea să aibă sens pentru mine, însă acum ea nu mai are sens. Nu am dreptul să îmi schimb opiniile? Acum nu mi se mai mare corect să interpretez acel cântec. S-ar putea ca în turneul viitor să schimb acel vers”, a explicat Robbie Williams. ”Nu l-am găsit pe Dumnezeu sau ceva de genul ăsta, dar se pare că El m-a găsit pe mine”, a adăugat cântăreţul britanic.

Artistul în vârstă de 37 de ani, care s-a luptat în trecut cu depresia şi dependenţa de alcool şi medicamente, a declarat că a învăţat în sfârşit să fie fericit şi să nu se mai supere atunci când este criticat. ”În ultimul an, un fel de voal a căzut în faţa mea, relevându-mi un adevăr frumos, însă este nevoie de multă vigilenţă. Trebuie să alungi vechile gânduri negative, să te lupţi cu ele, clipă de clipă, zi de zi. O mare descoperire a fost pentru mine faptul că vârsta de 40 de ani nu este deloc prea îndepărtată. Nu mai am timp să mă comport cu mine însumi aşa cum am făcut-o în trecut. Lucrurile trebuie să se schimbe. Pot să aleg să fiu fericit. Ce cadou minunat!”, a explicat Robbie Williams.