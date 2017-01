O nouă scumpire a gazelor ne-ar putea „arde” portofelele

Autoritatea de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) se vede nevoită să ia o decizie referitoare la o eventuală majorare a preţurilor gazelor în jurul datei de 15 septembrie. Această nouă scumpire va fi influenţată de cotaţiile inernaţionale ale ţiţeiului. Conducerea ANRGN susţine că preţul gazelor ar putea fi modificat în ultimul trimestru al anului. De asemenea, conducerea Autorităţii a recunoscut că nu cu mult timp în urmă a afirmat că preţul gazelor naturale nu va mai creşte în acest an, însă, pe de altă parte, a afirmat că nu poate fi exclusă o scumpire în ultimele luni deoarece cotaţiile intenaţionale ale ţiţeiului au crescut. Ultima majorare a preţurilor gazelor naturale a avut loc la 1 iulie, cînd creşterea a fost de 1,54% pentru populaţie. Potrivit unui comunicat transmis la acel moment de Autoritatea de Reglementare în domeniul Razelor Naturale (ANRGN), pentru consumatorii casnici noile preţuri au crescut la 843,43 lei/1000 mc în cazul Distrigaz Sud şi la 842,99 lei/1000 mc în cazul E.ON Gaz România (fostul Distrigaz Nord), iar preţurile nu includ TVA. Procentul de majorare a preţurilor finale la consumatori a fost determinat de creşterea uşoară a preţului la import, de recalcularea anuală a tarifelor de transport, dar şi de evoluţia favorabilă a cursului de schimb valutar, care a temperat majorarea semnificativă a tarifelor. Preţul pentru gazul din producţia internă pentru al treilea trimestru al acestui an rămîne la acelaşi nivel ca în trimestrul al doilea, respectiv 330 lei/1000 mc. Scumpirea de la 1 iulie a fost cea de-a treia operată de la începutul acestui an, căci la 1 ianuarie, din cauza importurilor, tarifele gazelor naturale au fost majorate cu 17%. A doua modificare a tarifelor, care a fost în aprilie, a adus o creştere în medie cu 3,6% pentru consumatorii casnici.