O nouă secţiune inaugurată, la Veneţia, de filmul lui Bobby Păunescu, „Francesca”

În ultimii ani, Mostra Cinematografică de la Veneţia parcă nu a prea mai făcut loc filmelor noastre, precum altădată. Iată, însă, că în 2009, o producţie românească are onoarea de a deschide o nouă secţiune competitivă la Lido - „Orizzonti\". Mîine, la ora 21.30, la sala „Darsena\", filmul „Francesca\" marchează deschiderea secţiunii din care mai fac parte şi creaţii semnate de Peter Greenway, Werner Herzog, Alexander Sokurov. Semnat de Bobby Păunescu (scenariul şi regia), „Francesca\" are în rolul principal o actriţă hărăzită unei mari cariere - Monica Bîrlădeanu. Spectatorii şi-o reamintesc din „Moartea domnului Lăzărescu\", unde interpreta personajul şarmant al asistentei Mariana. De această dată, Monica Bîrlădeanu joacă personajul unei educatoare hotărîte să plece în Italia. Mama ei (Luminiţa Gheorghiu) o ajută în fel şi chip să-şi îndeplinească visul, deşi soţul (interpretat de Doru Boguţă) are altă atitudine. Din distribuţie mai fac parte: Dana Dogaru, Ion Besoiu, Teo Corban, Ion Sapdaru. Din declaraţiile autorilor, am reţinut că la baza scenariului se află o situaţie reală, „Cazul Mailat\".

Se zvoneşte că printre invitaţii de excepţie de la gală se va afla şi Salman Rushdie, celebrul autor al „Versetelor satanice\", ale cărui la fel de celebre gărzi de corp vor fi la locul lor.

Pînă să aflăm ecourile acestei premiere româneşti în context internaţional, marcînd debutul unui nou regizor (afirmat, mai întîi, în calitate de coproducător la primul lungmetraj al lui Cristi Puiu, mai sus menţionat), să remarcăm evenimentul şi să-l considerăm încă o nouă dovadă a vitalităţii cinematografiei noastre.