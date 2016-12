O nouă serie de antreprenori Empetrec la Constanţa

Preşedintele Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (AIPPIMM), Cristian Haiduc, a fost prezent, ieri, la Constanţa, unde a participat la festivitatea de înmînare a certificatelor de absolvire a celei de-a patra serii de cursanţi Empetrec din Constanţa. Cursurile derulate de AIPPIMM prin Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (OTIMMC) Constanţa s-au derulat în perioada 20-28 iulie şi fac parte din prima etapă a programului START - de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale în rîndul tinerilor şi de facilitare a accesului lor la finanţare. Potrivit afirmaţiilor lui Haiduc, programul identifică antreprenori de succes, le asigură pregătire cu scopul de a le sublinia comportamentul antreprenorial şi aptitudinile manageriale, asistenţă în alcătuirea unui plan de afaceri şi în accesarea finanţărilor pentru afacerile lor, îi ajută în formarea şi dezvoltarea legăturilor de afaceri. Prezent la eveniment, directorul coordonator al Oficiului Teritorial al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Constanţa, George Vişan, a declarat că, în cea de-a doua etapă a programului, cursanţii vor primi finanţare în baza planurilor de afaceri pe care le vor depune în perioada următoare. „În ultima etapă se acordă sprijin financiar cu sau fără credit bancar pentru finanţarea celor mai bune planuri de afaceri depuse de cursanţi, în sumă de 60.000 de lei. În cadrul Programului START există două scheme de sprijin: cu sau fără credit bancar. În primul caz, solicitanţii vor primi o alocaţie financiară nerambursabilă în valoare de 49% din totalul cheltuielilor eligibile (maximum 60.000 lei/beneficiar). Restul de 51% va fi completat cu un credit bancar (41%, maximum 50.000 lei/beneficiar) şi cu o contribuţie proprie de 10%. Fără credit bancar, tinerii trebuie să contribuie cu 51% din valoarea totală a proiectului”, a explicat George Vişan. Empretec este un program internaţional pentru dezvoltarea şi sprijinirea antreprenorilor. Programul se desfăşoară sub egida United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) şi este operaţional în peste 25 de ţări din America Centrală, America Latină, Africa şi Orientul Mijlociu. Directorul coordonator al Programului Empetrec, Dumitrache Dima, a subliniat faptul cei 31 de absolvenţi au fost captaţi de echipa de traineri, iar ceea ce au învăţat manifestă un impact decisiv asupra comportamentului fiecăruia dintre ei. „Programul Empetrec este rezultatul unor cercetări psihologice şi economice ale unei şcoli americane extrem de pretenţioase. Este un workshop care îţi exploatează capacitatea de a fi antreprenor”, a afirmat Dumitrache Dima. Şi absolvenţii au recunoscut că acest curs a produs o schimbare în viaţa lor, dar că vor pleca la drum cu un bagaj de cunoştinţe extrem de bogat. „A fost un curs puternic, cu traineri foarte bine pregătiţi. Am cîştigat multă încredere în mine pentru a face ceea ce mi-am propus: să-mi dezvolt afacerea”, a declarat Simona Florescu, unul dintre absolvenţi. La rîndul său, Daniel Nistorescu, un alt absolvent, a explicat faptul că informaţiile acumulate îl vor ajuta în noua sa afacere: „Acest curs mă va ajuta cu siguranţă în noua afacere pe care vreau să o demarez. Intenţionez să fac un business de personalizare on-line”. Tot ieri, preşedintele Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii a semnat un protocol de colaborare cu Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA) Constanţa. În opinia lui Haiduc, în cadrul protocolului, CCINA are rolul de diseminare a informaţiilor privind programele de finanţare derulate de agenţie, dar şi de a le oferi consultanţă de specialitate potenţialilor beneficiari. „Acest protocol va fi benefic atît Agenţiei, cît şi Camerei de comerţ, dar, mai ales, întreprinzătorilor care vor primi informaţii într-un timp scurt”, a declarat Cristian Haiduc.