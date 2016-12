O nouă specie de păianjen seamănă cu Jobenul Magic din Harry Potter - „eriovixia gryffindori“

O specie de păianjen descoperită de oamenii de știință indieni a primit un nume special, care omagiază seria Harry Potter, datorită asemănării sale cu așa-numitul Joben Magic, care îi repartiza pe elevi în cele patru case de la școala de magie Hogwarts, au anunțat joi oamenii de știință, relatează AFP. Fanii seriei despre aventurile tânărului vrăjitor au descoperit păianjenul de 7 milimetri în octombrie anul trecut, în timpul cercetărilor din Munții Ghats de Vest, din sud-vestul Indiei. "Colegii mei și cu mine suntem niște tocilari și ne-am spus: „Acest mic păianjen ciudat are exact aceeași formă ca Jobenul Magic“. Era exact la fel", a declarat pentru AFP omul de știință Javed Ahmed.

Jobenul Magic este în seria Harry Potter un joben vrăjit care îi repartizează pe noii sosiți la Hogwarts într-un dintre cele patru case - Cercetași, Viperini, Ochi de șoim și Viperin. "Am făcut un pact că, dacă acest păianjen se va dovedi o nouă specie, o vom numi în onoarea Jobenului Magic", a adăugat Ahmed. După ce descoperirea lor a fost confirmată în luna iunie, Ahmed și colegii lui au decis să numească acest păianjen, de o formă ascuțită și nocturn, eriovixia gryffindori.

În universul Harry Potter, Godric Gryffindor (Cercetaș în traducerea românească a cărții) este fondatorul casei cu aceeași nume și proprietar al Jobenului Magic. Este chiar casa în care va fi repartizat de joben copilul Harry Potter în momentul în care ajunge la Hogwarts. "Sunt foarte onorată! Felicitări pentru descoperirea unui nou animal fantastic", a postat pe Twitter J.K. Rowling, autoarea seriei Harry Potter și a scenariului pentru filmul "Fantastic Beasts and Where to Find Them", care are acțiunea în același univers, dar înainte de povestea din popularele romane pentru copii.

Păianjenul cercetaș nu este prima specie al cărei nume este inspirat din cultura populară. În 2009, un păianjen galben descoperit în Malaezia a primit un nume care-l omagia pe starul rock David Bowie, care a murit în acest an. Trei ani mai târziu, o muscă cu partea posterioară aurie a fost botezată Scaptia beyonceae, în semn de omagiu față de celebra cântăreață.