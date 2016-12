O nouă unitate de apărare cibernetică a SUA

Armata americană este pe cale să înfiinţeze o nouă unitate de apărare cibernetică, care ar putea fi folosită pentru a proteja SUA în faţa atacurilor cibernetice şi, eventual, în scop ofensiv, a anunţat, marţi, viitorul său comandant. Directorul Agenţiei Naţionale de Securitate (NSA), Michael Rogers, care va conduce US Cyber Command, a explicat că această unitate de 6.200 de persoane ar urma să fie deplin operaţională la orizontul lui 2016 şi va permite consolidarea protecţiei în faţa atacurilor piraţilor informatici sau a celor susţinute de alte state. Michael Rogers a precizat că această unitate va putea fi folosită pentru a răspunde unor atacuri cibernetice asupra infrastructurilor esenţiale, precum reţelele electrice controlate prin calculatoare, reţelele financiare, de transporturi etc. De asemenea, noua unitate va servi pentru consolidarea protecţiei sistemelor informatice ale Pentagonului şi va ajuta la ameliorarea capacităţilor cibernetice ale centrelor de comandă ale armatei americane din întreaga lume, a adăugat amiralul. Întrebat dacă această unitate va avea şi un rol ofensiv, Michael Rogers a răspuns: ”Încerc să mă asigur că Departamentul Apărării are la dispoziţia sa toată paleta de mijloace necesare, dacă se ia decizia de a fi folosită în acest sens”.