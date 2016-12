O nouă viaţă pentru Elera

Orice este posibil atunci când există speranţă, dorinţa de a lupta şi ajutor din partea celor din jur. O demonstrează cazul Elerei Meregiu, din clasa a XII-a a Colegiului Naţional de Arte „Regina Maria” din Constanţa. Tânăra a fost diagnosticată, în 2003, cu osteosarcom (tumoare osoasă malignă - n.r.) la umărul drept, urmând, timp de un an, tratament cu citostatice. „În acest timp, am suferit şi o operaţie, în Franţa, în care mi-au scos 15 centimetri de os, pe care i-au înlocuit cu o proteză”, povesteşte Elera. Anul trecut, în februarie, adolescenta a avut nevoie de o a doua intervenţie, tot în Franţa. „Deşi nu aveam voie să solicit umărul foarte mult, pentru că proteza nu se prinsese cum trebuie, când mi-au făcut o radiografie, asistentele din România mi-au ridicat mâna, ceea ce a dus la luxarea protezei. Nu am putut să o schimb imediat, a trebuit să aştept o perioadă, aşa că abia anul trecut am fost programată pentru o nouă intervenţie”, a mai spus fata. Dacă pentru prima intervenţie din Franţa, familia Meregiu a reuşit, cu eforturi considerabile, să strângă suma necesară transportului şi intervenţiei, pentru a doua, resursele financiare limitate nu le-au mai permis să se descurce singuri. Salvarea a venit de la Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), care a alocat banii necesari intervenţiei chirurgicale. „Acum totul este bine. Sunt în clasa a XII-a şi abia aştept să dau examenul de bacalaureat, să-l iau şi să mă înscriu la Facultatea de Arte din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa, la secţia de canto”, spune, fericită, Elera. Pentru a sprijini şi alţi tineri aflaţi în suferinţă, CJC şi Fundaţia Culturală „Fantasio” organizează Campania „Dă o speranţă”. Cei care doresc să ajute pot dona, până pe 31 mai, doi euro, prin trimiterea unui SMS la 876 în reţele Vodafone, Cosmote şi Orange sau pot suna la numerele de telefon 0900.900.320 (pentru o donaţie de 10 euro) sau 0900.900.325 (pentru cinci euro). Se pot face donaţii în bani şi în conturile deschise de Consiliul Judeţean: RO 85 RNCB 0114 0320 5734 0063 (în lei) şi RO 58 RNCB 0114 0320 5734 0064 (în euro).