O nouă victimă a escrocilor

După ce, luni, un septuagenar a rămas fără 7.000 de lei, pentru că a avut încredere în doi străini, marţi, o altă femeie a fost păcălită de aceiaşi escroci. Constănţeanca de 81 de ani spune că escrocii au lăsat-o fără 4.800 de lei după ce i-au expus o poveste lacrimogenă. “Eram în piaţa Tomis III când s-a apropiat de mine o femeie. Mi-a spus că e din Germania şi m-a rugat s-o ajut să ajungă la Spitalul Judeţean, unde e internată o rudă care a avut un accident. A insistat atât de tare încât m-am suit într-o maşină luxoasă, neagră, în care se mai aflau un bărbat şi încă o femeie. I-am dus la spital şi una dintre femei a coborât, ca să se intereseze de starea de sănătate a victimei. Am vrut să plec, dar au insistat să mă aducă ei acasă. Când am ajuns acasă, bărbatul şi una dintre femei au coborât şi s-au ţinut după mine. Nu am avut timp să reacţionez şi au intrat în casă. Mi-au spus că le trebuie bani pentru operaţie şi mi-au arătat o hârtie în care scria că trebuie să ridice de la bancă 35.000 de euro, însă durează aproximativ trei ore şi ei au nevoie urgentă de bani. Aveau o borsetă în care mi-au arătat nişte bani, ziceau că sunt 2.000 de euro, banii pentru la vamă. M-au păcălit şi le-am dat banii”, a declarat octogenara. După ce escrocii au plecat, femeia i-a aşteptat să se întoarcă, însă în zadar. Miercuri s-a hotărât să meargă la poliţie, după ce a deschis borseta lăsată de străini şi, în loc de valută, a găsit trei pachete cu şerveţele. Femeia le-a dat anchetatorilor semnalmentele celor trei escroci. Oamenii legii au deschis o anchetă în acest caz şi încearcă să dea de urma suspecţilor, care au făcut zeci de victime în Constanţa. Poliţiştii le recomandă tuturor constănţenilor să nu mai permită accesul în casă persoanelor necunoscute şi să nu mai creadă astfel de poveşti lacrimogene.