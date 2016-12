O nouă victorie pentru HCM

Handbal Club Municipal Constanţa a câştigat un nou meci fără emoţii în Liga Naţională de handbal masculin, învingând ieri, în Sala Sporturilor, în etapa a 13-a a Ligii Naţionale, pe Pandurii Tg. Jiu, scor 37-32 (18-14). Ca şi în jocul cu Steaua, HCM a început în forţă meciul, conducând cu 8-3 în min. 9 şi se părea că la final vom asista la o nouă victorie la scor. Gorjenii, deşi au venit la Constanţa cu doar 11 jucători, dintre care trei portari, s-au dovedit o echipă extrem de arţăgoasă, dornică de a face un meci când mai bun pe litoral. Experimentaţii Sandu Iacob, Gabriel Florea, Florin Dragomir, Mihai Păiuş, Paul Giotoiu sau Milan Vukoc, au ţinut mereu în joc formaţia gorjeană, însă insuficient pentru a pune în pericol soarta meciului. După 18-14 la pauză pentru HCM, partea secundă nu a adus nimic nou în desfăşurarea ostilităţilor, campionii păstrând mereu un avans de patru-cinci goluri, liniştitor în privinţa celor două puncte puse în joc. S-a terminat 37-32 pentru HCM care urcă pe locul secund în clasament şi se apropie la un singur punct de liderul HC Odorhei.

„Oaspeţii au jucat fără emoţii, pentru că nu aveau nimic de pierdut. Este important că am obţinut o nouă victorie şi nu s-a pus niciun moment problema câştigătoarei. Trebuia să primim mai puţine goluri, dar cred că am şi înscris destule“, a declarat George Buricea. „Tg. Jiu are un prim şapte foarte bun şi oaspeţii au făcut o partidă foarte bună. În ceea ce ne priveşte, după ce am luat un avans de patru-cinci goluri nu am mai jucat colectiv, iar în apărare ne-am relaxat“, a precizat şi antrenorul echipei constănţene, Ion Crăciun. Fostul jucător al HCM-ului, Sandu Iacob, a rămas încă o dată impresionat de publicul constănţean. „Noi am arătat că avem potenţial, dar nu am ştiut să profităm de momentele bune. HCM are mulţi jucători experimentaţi, iar diferenţa de valoare este clară. Constanţa este ca o a doua casă pentru mine, pentru publicul care este aici şi pentru cum m-am simţit în perioada petrecută la Constanţa“.

Au evoluat - HCM (antrenori Ion Crăciun, Eden Hairi şi Alexandru Buligan): Popescu (12 intervenţii, 1x7m), Stănescu (6 intervenţii); Mureşan 10g, Angelovski 6g, Buricea şi Csepreghi - câte 4g, Sabou 4g (1x7m), Stavrositu şi Schuch - câte 3g, Toma, Onyejekwe şi Riganas - câte 1g, Novanc, Sadoveac; Pandurii (antrenor Liviu Andrieş): Dragomir (11 intervenţii), Rădulescu; Florea 11g (6x7m), Vukas 8g, Păiuş 5g, Iacob 4g, Giotoiu 3g, Udriştoiu 1g, Mărgineanu.

Clasament

1. HC Odorhei 11 10 0 1 355-300 20

2. HCM Constanţa 12 9 1 2 409-354 19

3. UCM Reşiţa 11 9 1 1 364-308 19

4. Pandurii Tg. Jiu 12 8 0 4 362-350 16

5. Bucovina Suceava 11 7 0 4 337-300 14

6. Universitatea Cluj 11 7 0 4 329-304 14

7. Ştiinţa Bacău 11 6 0 5 309-298 12

8. CSM Satu Mare 11 5 1 5 338-345 11

9. Dinamo Braşov 11 3 1 7 293-320 7

10. Minaur Baia Mare 11 3 1 7 291-339 7

11. Steaua Bucureşti 11 2 2 7 295-329 6

12. Poli Timişoara 11 3 0 8 306-334 6

13. CSM Bucureşti 11 2 0 9 323-369 4

14. CSM Oradea 11 0 1 10 292-353 1