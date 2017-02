O nouă zi de protest în Capitală!

Peste zece mii de persoane se îndreaptă, vineri seara, către Palatul Parlamentului, aceştia protestând faţă de adoptarea ordonanţei de urgenţă privind modificarea codurilor penale. Circulaţia rutieră este blocată pe Bd. Magheru, sensul către Universitate.

Traficul rutier va fi blocat pe sensul pe care protestatarii se îndreaptă către Palatul Parlamentului. Traseul marşului este Piaţa Victoriei-Universitate-Piaţa Constituţiei.

A 5-a zi de proteste a început cu un miting al copiilor. Oamenii cer abrogarea ordonanţei privind modificarea codurilor penale.

Mii de oameni se îndreaptă, la ora transmiterii ştirii, către Palatul Parlamentului, unde vor protesta formând un lanţ uman în jurul clădirii. Protestul a început la ora 11.00 cu un miting al copiilor la care au participati mii de persoane.

Vineri seara, peste o sută de mii de oameni au protestat în Capitală pentru a patra zi consecutiv.

PROTESTATARII AU FĂCUT LANŢ UMAN ÎN JURUL PARLAMENTULUI. OAMENII SE ÎNTORC ÎN PIAŢA VICTORIEI

Mii de oameni protestează pe străzile din Capitală, aceştia făcând lanţ uman în jurul Palatului Parlamentului. După ce au înconjurat Casa Poporului, protestatarii se întorc către Piaţa Victoriei unde deja sunt alţi protestatarii.

PROTESTARII DIN PIAȚA CONSTITUȚIEI AU AJUNS LA GUVERN. TRAFICUL RUTIER ÎN CENTRUL CAPITALEI, BLOCAT

În jur de 40.000 de oameni sunt, la ora 20.00, în faţa Guvernului României. Anterior, oamenii au făcut lanţ uman în jurul Palatului Parlamentului, după care au ţinut un moment de reculegere în Piaţa Revoluţiei şi au intonat imnul României.

Traficul rutier este blocat în centrul Capitalei.

"Având in vedere manifestările publice ce se desfăşoară în mai multe zone din Bucureşti, Poliția Capitalei solicită conducătorilor auto să respecte cu stricteţe semnalele polițistilor. Precizăm că aceste manifestări sunt dinamice şi polițiştii acționează pentru protejarea coloanelor aflate in deplasare, in vederea evitării oricărui incident. Rugăm participanții la trafic să dea dovadă de calm şi să respecte indicaţiile polițiştilor", transmit poliţiştii.

