O numire cu scîntei

Din informaţiile pe care le am la această oră, domnul Paul Foleanu este principalul candidat pentru postul de director al SC Neptun. Cum să zic, e ca şi “uns”! Înţeleg că, joi, în BPJ al PD-L Constanţa, votul pentru domnia sa este o simplă formalitate, cărţile fiind făcute la Bucureşti… Şi, după cum se ştie, în PD-L, un partid aproape cazon, ordinele venite de la centru se execută, întocmai şi la timp, nu se discută! Durere mare cu postul ăsta! De două luni se duc lupte grele de la genunchi în sus, fotoliul cu pricina fiind rîvnit de două grupări din PD-L Mangalia. Dacă visul de aur al domnului Foleanu devine realitate, conform prerogativelor vremurilor pe care le trăim, cu siguranţă, deputatul Zanfir Iorguş se poate declara pe deplin satisfăcut de prima sa izbîndă pe linie de cadre. Comentam, zilele trecute, cu o oarecare îngrijorare, faptul că Iorguş suferă din temelii pe motiv că oamenii săi nu au prins cu toţii ultimul tren al promovărilor pe criterii politice. Este prea nervos şi nimeni nu-i mai intră în voie! Într-un clasament al numirilor, oamenii susţinuţi de doamna Maria Stavrositu s-au detaşat net de cei ai lui Zanfir Iorguş, rămaşi de căruţă şi cu buza umflată. Să fie Maria mai tare decît Zanfir la politică? După rezultate şi modul în care este tratată de cei de la centru, se pare că da! Domnul deputat a suferit o grea înfrîngere cînd i-a fugit de sub nas Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Constanţa. Desigur, i-a căzut greu la stomac faptul că un profesionist de talia doctorului Liviu Mocanu a fost menţinut pe funcţie de aliaţii pesedişti, cu toate că unii au încercat să-i bage strîmbe, invocînd trecutul său liberal! Şi care-i problema? Înşurubat, ca un vraci al politichiei, în chestiuni ce vizează sănătatea populaţiei, domnul deputat a venit cu propuneri constructive şi în ce priveşte schimbările preconizate, nu cu mult timp în urmă, în conducerea Sanatoriului Balnear Mangalia, scoţînd din mînecă asul numit Laura Condur. O nouă eroare de pilotaj politic în dreptul deputatului Zanfir Iorguş, care a rămas cu doamna Condur în rezerva de cadre! În cazul Sanatoriului Balnear, firesc ar fi fost să-l susţină pe fostul director, Viorel Oleniuc, care nu merita să fie înlocuit, în situaţia în care manevra ar fi reuşit, cu doamna Condur. Poate că domnul Oleniuc, pe care îl respect în mod deosebit, o să înţeleagă, în cele din urmă, că pe cine nu laşi să moară nu te lasă să trăieşti… Starea de nervozitate a lui Zanfir Iorguş a crescut direct proporţional cu eşecurile înregistrate în domeniul promovării cadrelor dragi domniei sale. Înţeleg că nici Nicoleta Griguţă, propusă pentru şefia Gărzii de Mediu, nu se simte prea bine… În partea cealaltă, adică în tabăra doamnei Stavrositu, numai şi numai “succesuri” şi zîmbete semiliberale în diverse consilii de administraţie! Păi, să ne înţelegem, e mai tare Costin Sorici decît Zanfir Iorguş, după care plîng în hohote ţărăniştii rămaşi fără sediu de partid?! Numirea mai mult ca sigură a lui Paul Foleanu în funcţia de director al SC Neptun ar putea sparge ghinionul care a dat peste Zanfir Iorguş, căruia nu-i mai iese nimic. De la alegerile locale încoace, alegeri pe care le-a pierdut cu lăutari, se tot opinteşte să-l îngroape pe Claudiu Tusac! Pînă acum, contrar aşteptărilor sale de perspectivă, a obţinut dizolvarea Consiliului Local Mangalia. În acest caz, s-ar putea să se organizeze din nou alegeri. Mă tem că, într-o astfel de situaţie, Zanfir Iorguş riscă să piardă şi bruma de încredere de care se mai bucură în oraş. Dar cei care riscă cel mai mult sînt consilierii. Cu siguranţă, cei mai mulţi dintre ei nu se vor mai regăsi în noua schemă a Consiliului Local. Eventuala numire a domnului Paul Foleanu în fruntea SC Neptun ar putea reaprinde scînteia disputelor care au scindat, în ultima vreme, PD-L Mangalia. Nae Negrea şi Zanfir Iorguş se află din nou pe poziţii adverse, primul fiind perdantul numărul 1 al loteriei posturilor de conducere. Nae Negrea, înlăturat pe nedrept şi de la conducerea organizaţiei municipale Mangalia a PD-L, nu mai are nimic de pierdut. Şi ştiţi ce fac cei care nu mai au nimic de pierdut… Se anunţă o numire cu scîntei.