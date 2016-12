O „oră de teatru” inedită cu Liviu Manolache

Actorul Liviu Manolache, cu sprijinul conducerii Teatrului de Stat, şi-a propus să promoveze arta dramatică în şcoli, în cadrul programului „Ora de teatru”, o premieră absolută pentru judeţul Constanţa. Insolita „oră” a debutat, săptămâna trecută, la Liceul Sanitar şi la Grupul Şcolar „Dimitrie Leonida”, bucurându-se de un succes deosebit în rândul adolescenţilor.

În cadrul neobişnuitei ore sunt incluse patru schiţe celebre semnate de marele dramaturg I.L. Caragiale: „Amicii”, „Justiţie”, „Căldură mare” şi „CFR”. Schiţele îi au ca protagonişti pe actorii: Andrei Cantaragiu, Luiza Sarivan, Bogdan Bucătaru, Florentin Roman şi Liviu Manolache. Ca „bonus” elevii participă şi la un workshop, care îi ajută să decripteze, în mod corect, mesajul transmis. Potrivit actorului constănţean, adolescenţii au fost impresionaţi de primele ore de artă dramatică, singurul regret al artistului fiind acela că numărul elevilor participanţi la „ora de teatru” este condiţionat de dimensiunea sălii în care se desfăşoară actul educativ-artistic.

În realizarea acestui proiect care pune în valoare funcţia educativ-socială a teatrului, Liviu Manolache a fost inspirat de modelul teatrelor din Anglia care folosesc instituţiile statului pentru educaţie şi păstrarea valorilor, deci a identităţii, mai ales în contextul actual al globalizării. Prin iniţierea „Orei de teatru”, actorul constănţean Liviu Manolache demonstrează, o dată în plus, cât de apropiat este de adolescenţi şi de nevoile lor cultural-educative. Artistul le predă elevilor de la Liceul Teoretic „Ovidius” cursuri de artă dramatică. De asemenea, în luna noiembrie a anului trecut, apreciatul actor constănţean s-a implicat în organizarea unor seri de teatru pentru liceele constănţene din dorinţa de a-i aduce pe adolescenţi la teatru, dându-le posibilitatea de a se exprima într-un teatru profesionist. Într-un interviu acordat cotidianului „Telegraf”, Liviu Manolache sublinia: „Se uită un principiu de bază pentru care teatrul funcţionează şi anume, cel al educaţiei. Aceasta înseamnă că, în primul rând, teatrul academic are menirea de a păstra tradiţii, valori şi limba naţională. De aceea este şi trebuie subvenţionat de stat. Deocamdată, la noi vezi pornografie pe banii statului, stâlcirea valorilor şi a limbii literare. În regim privat, poţi face aproape orice, dar pe bani publici, trebuie să păstrezi valorile, fără să fi închistat ori ruginit şi să ţii cont de partea educaţional-socială. Teatrul inseamnă socializare, problematici, intelectualitate şi nu în ultimul rînd, bucuria artei ce dă valoare unui popor. Puţin stufos, dar este mult de discutat pe această temă. Cert este că nivelul pregătirii noii generaţii pentru teatru este foarte scăzut. De aceea teatrul, ca formă de expresie a artei, are de suferit”.

Programul „Ora de teatru” îşi propune, totodată, prezentarea literaturii clasice româneşti, următorul proiect vizând opera lui Vasile Alecsandri.

După vacanţa de iarnă, „Ora de teatru” va fi susţinută în liceele din municipiul Constanţa, dar şi în localităţile din judeţ.