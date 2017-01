O pacientă grav bolnavă a primit un rinichi de la mama sa

Maria Gherman are 29 de ani, este din Oradea şi a venit la Constanţa cu speranţa că aici îşi va găsi vindecarea. Bolnavă de diabet, suferind de insuficienţă renală gravă, Mariei nu i se mai dădeau şanse la viaţă. Nu s-a resemnat însă, şi a continuat să lupte cu boala. A aflat din presă că la Constanţa se scrie istorie în ceea ce priveşte intervenţiile chirurgicale dificile şi s-a internat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă. Timp de trei luni i s-au făcut investigaţii, analize repetate, iar cadrele medicale au făcut tot posibilul să îi stabilizeze starea. Specialiştii constănţeni au constatat că singura şansă ca Maria să trăiască este efectuarea unui dublu transplant: de rinichi şi de pancreas. Fără a sta pe gînduri vreun moment, mama Mariei, Lucreţia Gherman, a decis să îi doneze un rinichi şi, cu preţul vieţii, şi pancreasul. “Şi eu sînt compatibil cu Maria, dar cineva trebuie să muncească, să întreţină familia. Aşa că noi am decis ca mama fetei să fie donatoarea. Am foarte mare încredere în medici şi sperăm să fie bine atît Maria, cît şi soţia mea”, a declarat Nicolae Gherman, tatăl Mariei. După trei luni de spitalizare, ieri, medicii au efectuat transplantul renal. “În sala de operaţie au intrat 12 medici din cadrul Clinicii de Chirurgie şi Transplant, din Clinica de Chirurgie Cardiovasculară şi din Secţia de Terapie Intensivă. De asemenea, cadre medicale din Clinica de Nefrologie şi din cadrul Laboratorului de Analize şi Explorări Medicale vor avea grijă de starea pacientei. Cinci chirurgi vor preleva rinichiul, alţi trei îl vor pregăti şi patru îl vor monta în noul organism”, a declarat şeful Clinicii de Chirurgie şi Transplant, prof. univ. dr. Vasile Sîrbu. Toată echipa este din Constanţa, fiind coordonată de către prof. univ. Vasile Sîrbu şi de şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară, prof. univ. dr. Mircea Pătruţ. “Prin faptul că avem de-a face cu două operaţii succesive, putem spune că avem o premieră naţională. Primul pas este transplantul de rinichi, cel de al doilea este implantul de celule pancreatice recoltate tot de la mamă. În funcţie de felul în care va decurge transplantul renal, vom lua decizia dacă vom face tot astăzi (ieri - n.r.) transplantul pancreatic”, declara dr. Vasile Sîrbu înainte de a intra în sala de operaţii. Pentru că intervenţia chirurgicală a durat aproape şapte ore, cadrele medicale au efectuat doar transplantul renal, cel pancreatic urmînd să fie făcut în zilele următoare. Maria Gherman şi mama sa au fost spitalizate în aceeaşi rezervă, iar orele de dinaintea intervenţiei chirurgicale s-au scurs cu repeziciune. Chiar dacă aveau emoţii mari, cele două femei au încercat să nu dea dovadă de slăbiciune. “Asistentele au venit şi au vrut să le administreze un somnifer, dar Maria a spus că nu este nevoie. A dormit foarte bine şi de dimineaţă s-a trezit plină de încredere şi de speranţă. Vrea să se facă bine, vrea să trăiască. Cred că este mai îngrijorată pentru soarta mamei, decît pentru a ei”, a spus, cu lacrimi în ochi, tatăl Mariei. Pentru că organismul tinerei este foarte slăbit şi după transplant va fi foarte sensibil, cadrele medicale au luat măsuri speciale de protecţie: accesul persoanelor străine în secţie a fost limitat, iar pe holul din faţa sălii de operaţie, accesul a fost interzis. Această măsură i-a deranjat pe unii dintre aparţinătorii bolnavilor care au devenit recalcitranţi şi au apostrofat cadrele medicale. Acestea nu s-au lăsat însă intimidate şi nu au permis accesul aparţinătorilor decît după terminarea intervenţiei chirugicale. “Nu putem risca îmbolnăvirea Mariei”, a conchis dr. Sîrbu.