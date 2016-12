O „pagină neagră” din istoria tătarilor, „recitită” la Constanţa

Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România (UDTTMR), în parteneriat cu Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice (FISP) a Universităţii „Ovidius”, a marcat, ieri, o zi neagră din istorie: deportarea tătarilor din 18 mai 1944. Conferinţa „Tragicul eveniment din istoria tătarilor, din 18 mai 1944”, organizată în Sala Senatului, a fost moderată, din partea gazdelor, de decanul FISP, lect. univ. dr. Emanuel Plopeanu, la propunerea căruia s-a ţinut un moment de reculegere, în amintirea victimelor din mai 1944.

Despre tragicul eveniment au fost invitaţi să conferenţieze drd. Metin Omer, de la Universitatea Hacettepe din Ankara, fost student al FISP şi subsecretarul de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice, dr. Amet Aledin.

În deschiderea evenimentului, a luat cuvântul preşedintele UDTTMR, Gelil Eserghep, care a îndemnat la solidaritate. „Această dată trebuie să ne facă să lăsăm micile frecuşuri şi invidii dintre noi, pentru că a fost un moment în istoria noastră când simplul fapt de a fi tătar a fost considerat o crimă şi s-a pedepsit ca atare”, a spus Gelil Eserghep.

„Când ne gândim la istoria modernă a tătarilor, inevitabil ne vin în minte trei fenomene: emigrarea, lupta naţională şi deportarea”, a spus, în deschiderea comunicării sale ştiinţifice, dr. Metin Omer.

COMEMORARE LA SIMFEROPOL „Această acţiune a devenit tradiţională, pentru că în fiecare an ne-am propus să aducem un omagiu celor care s-au jertfit în numele ideii de tătărism. Din păcate, 18 mai 1944 reprezintă o pagină neagră în istoria noastră, deoarece la acea dată, sub deviza „Crimeea fără tătari”, întreaga populaţie tătară a fost strămutată, foarte mulţi etnici tătari au fost încărcaţi în vagoane de vite şi trimişi în surghiun, în Siberia, în zonele neprietenoase ale fostei Uniuni Sovietice”, a spus subsecretarul de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice, dr. Amet Aledin. „Mâine dimineaţă (n.r. astăzi), o delegaţie a UDTTMR va porni spre Crimeea, deoarece la Simferopol au loc în fiecare an, pe 18 mai, ample manifestări de comemorare a eroilor”, a mai spus dr. Amet Aledin.

La eveniment au fost reprezentanţi ai consulatelor Republicii Turcia şi Federaţiei Ruse la Constanţa

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, pe 18 mai 1944, la ordinul lui Stalin, sute de mii de tătari crimeeni au fost deportaţi, iar mulţi dintre ei nu au mai revenit niciodată pe meleagurile natale.