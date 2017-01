O. Paler: “Nu pot să îl compar pe Băsescu cu Satana. Ar însemna să îi dau o importanță mult prea mare”

00:22:21 / 04 Ianuarie 2015

Convorbire

Regina Elisabeta a II-a, Barak Obama si Traian Basescu mor si ajung in iad. La un moment dat, Elisabeta: – Mi-e dor de Anglia ! Vreau sa sun in Anglia sa vad ce face toata lumea acolo. Suna regina , vorbeste cam 5 minute si apoi il intreaba pe Diavol: – Cat iti datorez pentru convorbirea asta? – 5 milioane lire. Semneaza regina un cec de 5 milioane lire si se duce la cazanul ei… Dupa cateva momente, Obama , foarte gelos, tipa: – E randul meu! Vreau sa sun si eu sa vad ce se intampla in State , ce face toata lumea acolo! Suna Obama , vorbeste cam 10 minute, dupa care catre Diavol: – Cat iti datorez pentru convorbirea asta? – 10 milioane $. Obama , cu o privire taioasa, semneaza un cec de 10 milioane $ si se duce la locul lui… Vazand acestea, Basescu, si mai gelos, incepe sa tipe: – Vreau sa sun in Romania, sa vad ce face toata lumea acolo! Vreau sa vorbesc cu ministrii, cu deputatii, vreau sa vorbesc cu toata lumea! Suna Basescu in Romania, sta la telefon vreo 2 ore, vorbeste cu toate neamurile, cu toti prietenii, cu toti deputatii si ministrii… Dupa ce termina de vorbit, se pregateste sa-i plateasca Diavolului: – Scuze, am stat cam mult… Cat iti datorez? – Un euro… – Poftim?!?!? Doar un amarat de euroi?? – Pai, da… Ca daca suni dintr-un iad in alt iad, e convorbire in retea .