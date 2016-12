O parte din garderoba actriţei Audrey Hepburn, vândută la licitaţie

O parte din garderoba actriţei Audrey Hepburn, fostă imagine a casei Givenchy, a fost vândută la licitaţie, cu 268.320 de lire sterline (297.200 de euro), marţi, la Londra, la casele Sotheby\'s şi Kerry Taylor Auctions. 36 de rochii datând din perioada 1950-1960, ce au aparţinut actriţei britanice, renumită pentru eleganţa sa, au fost scoase la licitaţie, împreună cu pălării, curele, poşete Chanel, dar şi o serie de scrisori în care Audrey Hepburn relatează diverse întâmplări petrecute pe platourile de filmare alături de Gregory Peck, împreună cu care a jucat în filmul ”Roman Holiday / Vacanţă la Roma” din 1951. Printre aceste obiecte vestimentare s-au regăsit şi numeroase ţinute de seară: mai multe rochii negre create de Valentino, Elizabeth Arden şi, desigur, Hubert de Givenchy, care obişnuia să spună despre ea: ”Audrey şi-a creat un stil propriu. Ea îşi alege singură rochiile”. Printre modelele Givenchy s-au numărat şi o rochie de mătase neagră pe care actriţa a purtat-o în filmul ”Paris, When It Sizzles / Parisul zgomotos” din 1962, în care a jucat alături de William Holden şi de Tony Curtis, dar şi o rochie de cockteil din dantelă Chantilly, pe care a purtat-o în filmul ”How to Steal a Million / Cum să furi un milion” din 1966, în care a jucat împreună cu Peter O\'Toole şi care a fost adjudecată pentru 60.000 de lire sterline (66.000 de euro), de trei ori mai mult decât suma aşteptată de specialişti.

Audrey Hepburn iubea culorile pastelate dar şi negrul, albul-fildeş şi purta uneori şi rochii în diverse nuanţe de roz, aşa cum o arată creaţiile cuprinse în această colecţie. Jumătate din veniturile realizate vor fi donate asociaţiei The Audrey Hepburn Children\'s Fund. Actriţa britanică de origine belgiană Audrey Hepburn, considerată o legendă a cinematografiei mondiale şi un model al eleganţei, a murit din cauza unui cancer, în Elveţia, în 1993, la vârsta de 63 de ani. A câştigat un premiu Oscar pentru rolul din ”Roman Holiday / Vacanţă la Roma” şi un altul pentru acţiunile ei umanitare.