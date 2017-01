O parte din șpaga lui Bercea, investită de Traian Băsescu la Nana?

Izaura Anghel, fiica lui Bercea Mondial, este plină de surprize... antibăsesciene, care alimentează zilnic scandalul dintre familia ei și cea prezidențială. După ce a aruncat „bomba” conform căreia o parte din banii dați pentru eliberarea tatălui ei din pușcărie a ajuns la șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, la președintele ICCJ, Livia Stanciu, dar și la șeful statului, Traian Băsescu, Izaura a revenit cu o nouă declarație incendiară. Ea a afirmat, într-o discuție privată, că jumătate din șpaga plătită de familia ei a fost investită de președintele Traian Băsescu în deja celebra moșie de la Nana. De teama unei eventuale răzbunări a șefului statului, fiica lui Bercea a refuzat să vorbească public despre această informație explozivă. „Nu mă mai întrebați chestiile astea. Nu vreau să le spun la televizor. Nu mă puneți să spun, pentru că nu știi ce îi vine în cap și vine peste mine și mă omoară în casă“, le-a spus ea jurnaliștilor de la România TV.

PREȚUL LIBERTĂȚII, NEGOCIAT „LA SÂNGE” Fiica lui Bercea a mai afirmat, de data aceasta public, că Mircea Băsescu a fost cel care s-a oferit să-l scoată din închisoare pe tatăl ei, deoarece cumătrul îl considera nevinovat. Potrivit declarației Izaurei, nașul Băsescu nu a venit personal la ei acasă, ci l-a trimis pe Marian Căpățână să intermedieze afacerea. Inițial, copiii lui Bercea au fost neîncrezători față de oferta prezentată de Căpățână, însă, când au primit confirmarea de la fratele președintelui, și-au dat seama că există o speranță pentru cel aflat după gratii. „L-a întrebat Florin, nu eu. „Nașule“, cum îi zicea el, „domnu' comandant, l-ai trimis tu pe Marian la noi, că vrei să intervii pentru tata?“. El a răspuns: „Da, că îmi pare rău de voi, că sunteți supărați, că nu vă ajută nimeni acum în situația asta în care sunteți, că știm că nu e vinovat Sandu Anghel““, a spus Izaura Anghel. Tânăra a adăugat că propunerea lui Mircea Băsescu a avut un preț prea piperat pentru buzunarul lor și că au fost nevoiți să negocieze „la sânge” cu acesta. „Prima dată ne-a cerut un milion de euro. Atunci, Florin (fratele ei, Florin Anghel - n.r.) i-a spus: „Eu nu am de unde să dau banii ăștia, pentru că nu îi am. Îți dau mai puțin. Eu am trei case pe care le am la vânzare în Slatina, că erau mai demult, și, cât iau pe ele, atâția îți dau“. Și a luat 600.000 de euro pe ele“, a povestit fiica lui Bercea. Banii i-au fost dați lui Marian Căpățână în două tranșe. Acesta i-a asigurat pe membrii familiei Anghel că șpaga va ajunge la cine trebuie, pentru ca totul să se rezolve cu bine.

PĂCĂLIȚI DE NAȘU' Nu a fost, însă, așa deoarece Bercea Mondial nu numai că nu a ieșit din pușcărie, ba chiar a fost condamnat definitiv la opt ani și nouă luni de detenție pentru tentativă de omor. Din acel moment a început conflictul dintre cele două familii. „Noi am avut încredere în Mircea Băsescu până când a fost condamnat prima oară tata. De atunci am început să ne cerem banii înapoi”, a declarat Izaura Anghel. Ea a povestit că fratele președintelui le-a spus că le returnează doar 300.000 de dolari. „Acuma, Florin nu i-a numărat acolo. I-a luat și a plecat. Și în mașină i-am numărat. Erau 280.000 de dolari. Am sunat și am zis: „Nașule, aici nu sunt 300.000 de dolari, sunt 280“. „Păi, cum, Florine?“. „280 sunt, nașule!“. Și i-a spus și lui Marian: „Ia uite, Mariane, ce a făcut. Ne-a înțepat ăsta. Și-a bătut joc de noi““, a mai spus Izaura Anghel. Scandalul este departe de a se termina. Deși Izaura a susținut că nu mai are nicio înregistrare compromițătoare la adresa familiei Băsescu, apropiații clanului Bercea spun că aceștia urmează să dea publicității și alte filmulețe incriminatoare.

Astăzi, Curtea de Apel Constanța va analiza contestația făcută de procurorii DNA împotriva deciziei Tribunalului Constanța de a înlocui arestul preventiv pentru Marius Constantin, ginerele lui Bercea, cu arestul la domiciliu. De asemenea, judecătorii vor pune în discuție și cererea lui Grinică Anghel, fiul de 17 ani al lui Bercea, de a i se permite să părăsească localitatea de domiciliu, Drăgănești-Olt. Cei doi sunt judecați, alături de Izaura și Florin Anghel, pentru șantaj.