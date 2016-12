O persoană amenință că se sinucide în cartierul Henry Coandă

Pompierii și polițiștii constănțeni au intervenit vineri după-amiază în Campusul Social "Henri Coandă", acolo unde un bărbat de 46 de ani s-a baricadat în apartamentul în care locuiește și a amenințat că își va da foc... Autoritățile au intrat în alertă în jurul orei 13.45, atunci când mai mulți martori au sunat la 112 și au cerut ajutor. La fața locului au sosit reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) "Dobrogea", lucrătorii Secției 2 Poliție, dar și medicii Serviciului de Ambulanță. Aceștia au aflat de la oamenii care se adunaseră în zonă că protagonistul incidentului, Petre Ene, de 46 de ani, s-a încuiat în apartamentul aflat la primul etaj al blocului H7, spunând că are de gând să se sinucidă.

Pompierii au mers în fața ușii locuinței respective și au început să discute cu bărbatul, încercând să-l liniștească și să-l convingă să renunțe la gestul extrem pe care susținea că are de gând să-l facă. Într-un final, aceștia au reușit să-l calmeze pe bărbat și să pună capăt situației tensionate. Intervenția a fost coordonată de lt. col. Daniel Petrov, șeful ISU "Dobrogea". "Am vorbit cu persoana respectivă timp de aproape o oră și jumătate. A înțeles că modul în care a ales să acționeze nu este unul oportun pentru rezolvarea problemei pe care o are și a renunțat la planul său", a declarat lt. col. Petrov.

"UNDE SĂ LOCUIM?" Petre Ene spune că a recurs la acest gest pentru a protesta față de decizia Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" (RAEDPP) Constanța de a-l evacua din apartamentul în care a stat timp de trei ani. "Au venit astăzi (n.r. - vineri), cu Poliția Locală, pentru a mă da afară. Mi-au cerut să-mi scot tot din locuință. Eu și soția mea avem doi copii minori, un băiat și o fată. Unde să locuim? Pe străzi? Am contestat la instanță decizia lor de a ne da afară de aici. Chiar dacă procesul nu s-a încheiat, ei tot au venit să ne scoată din casă. Nu am făcut probleme, nu am făcut scandaluri, a existat un singur incident, în urmă cu două luni, când fata noastră de 12 ani a fost răpită. Disperată, soția mea a mers la cei care ne luaseră fata și s-a certat cu ei. S-au certat, nu s-au bătut. Vă dați seama, într-un moment ca ăla îți pierzi calmul. Și ei pentru acea problemă vor acum să ne dea afară din casă. Nu este normal ce se întâmplă. Le-am spus să vorbească cu avocatul care se află aici, dar ei au refuzat. Ei fac un abuz", a declarat Petre Ene.

"ȘASE RECLAMAȚII PENTRU SCANDALURI ȘI BĂTĂI" Pe de altă parte, reprezentanții RAEDPP Constanța spun că au primit până în prezent mai multe reclamații de la locatarii din zonă referitoare la comportamentul bărbatului și soției sale. Mioara Vâlcov, directorul RAEDPP Constanța, a declarat: ”Familia a avut contract de comodat din 9 octombrie 2012 și până în 9 octombrie 2015. Familia plătea doar utilitățile, nu și chiria. Din 2012 și până acum am primit șase adrese de la locuitorii din zonă, care au reclamat faptul că familia respectivă provoca scandaluri, bătăi și tulbura liniștea publică. Vecinii lor nu mai suportau situația și mai mereu au anunțat Poliția Locală, care a aplicat numeroase amenzi. Având în vedere sesizările primite, RAEDPP Constanța nu a mai prelungit contractul de comodat și, în 30 octombrie, am notificat familia să părăsească imobilul. Au avut la dispoziție două săptămâni pentru a-și găsi o nouă locuință. În urmă cu doar câteva zile, familia respectivă a acționat în judecată RAEDPP, încercând să ne oblige să încheiem contract de închiriere”.