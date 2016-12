Pictura "The Holy Virgin Mary", realizată de artistul britanic Chris Ofili şi considerată a fi una dintre cele mai scumpe lucrări de artă realizate din excremente de elefant, va fi scoasă la licitaţie de casa Christie's, pe 30 iunie, la Londra, fiind estimată la 2,3 milioane de dolari. Este de aşteptat ca pictura "The Holy Virgin Mary" ("Sfânta Fecioară Maria", n.r.) să fie adjudecată, la licitaţia organizată de casa Christie's, pentru o sumă de 2,3 milioane de dolari sau chiar să depăşească această valoare, potrivit huffingtonpost.com. Creată în 1996, "The Holy Virgin Mary" este considerată de autorul său, artistul britanic Chris Ofili, "o versiune hip-hop a vieţii" Fecioarei Maria. În această reprezentare artistică şocantă, Chris Ofili prezintă o Fecioara Maria africană, cu un sân dezgolit şi realizat din fecale de elefant. Totodată, lucrarea este decorată cu simboluri pornografice. Materia primă folosită în realizarea acestei lucrări a fost colectată de la London Zoo şi este, în parte, o referire la rădăcinile africane ale familiei sale. Deşi a fost realizată în 1996, această lucrare controversată nu a fost prezentată până în 1999, când a făcut parte dintr-o expoziţie organizată la Brooklyn Museum, fiind foarte apreciată de public. Recordul de preţ pentru o operă a artistului Chris Ofili a fost stabilit de lucrarea "Orgena", realizată în 1998 şi care are, de asemenea, în compoziţia sa excremente de elefant. Această pictură a fost vândută cu 2,8 milioane de dolari, în iunie 2010. În anul 1998, Chris Ofili, care foloseşte deseori fecale de elefant în lucrările sale, a câştigat premiul Turner, una dintre cele mai râvnite şi controversate distincţii din arta contemporană, care anual stârneşte dezbateri aprinse cu privire la ceea ce înseamnă artă.