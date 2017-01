O pictură realizată în condiţii de imponderabilitate, vîndută cu 332.000 de dolari

Un tablou al artistului britanic Nasser Azam, realizat în condiţii de imponderabilitate, a fost vîndut la licitaţie, la New York, pentru suma de 332.000 de dolari. Tabloul se numeşte ”Homage to Francis Bacon: Triptych I” şi face parte din tripticul ”Life in Space”, al lui Nasser Azam, realizat în iulie 2008. Artistul a stat la o altitudine de 7.000 de metri, într-un avion special modificat pentru a putea să picteze în condiţii de imponderabilitate. Tabloul va fi expus în galeria County Hall din centrul Londrei, începînd din 16 ianuarie 2009. Azam declarase iniţial, în luna iulie, că nu intenţionează să vîndă piesele care compun tripticul, dar, cu toate acestea, una dintre ele a fost vîndută pentru suma de 75.000 de dolari la o licitaţie anterioară, depăşind cu mult valoarea unor opere semnate de Bansky, Gilbert şi George. De altfel, jumătate din piesele prezentate la acea licitaţie au rămas nevîndute sau au fost retrase de la vînzare.

Nasser Azam, care pînă de curînd a fost ofiţer de credite şi investiţii în cadrul băncii Merrill Lynch, a declarat reporterilor BBC că intenţionează să participe la o expediţie în Antarctica. Azam, în vîrstă de 44 de ani, este artistul invitat în această lună la galeriile County Hall din Londra, unde va expune lucrarea ”Homage to Francis Bacon: Triptych II”, realizată şi ea în timpul acelui zbor în condiţii de imponderabilitate, alături de alte lucrări ale sale.