O piesă a lui Lady Gaga va fi noul imn al homosexualilor

Cântăreţul britanic Elton John spune că piesa care va da titlul viitorului album Lady Gaga, ”Born This Way”, va deveni noul imn al homosexualilor din toată lumea, în locul hit-ului ”I Will Survive”, lansat de Gloria Gaynor, acum 32 de ani, relatează presa internaţională. Membru de notorietate al comunităţii gay, Elton John a explicat că a ascultat piesele care vor fi incluse pe disc şi că este convins de popularitatea ce va fi dobândită de ”Born This Way” în rândul minorităţilor sexuale. Altfel, muzicianul britanic se declară îndrăgostit de toată muzica scrisă şi cântată de Lady Gaga. ”Iubesc ce compune ea, iubesc ce cântă ea”, a declarat el.

Noul album Lady Gaga urmează să fie lansat în 2011. Discul va conţine şi piesa ”You and I”, cântată de artista americană în turneul Monster Ball.