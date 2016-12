O poveste de trei secole, sărbătorită la Poarta 1

Acest final de săptămînă aduce la malul mării, în zona Poarta 1 din Constanţa, cîteva dintre cele mai îndrăgite trupe ale momentului, în cadrul festivalului „Serbările Timişoreana”. Început ieri seară, cu recitalurile trupelor Vank şi Compact, evenimentul va mai aduce în faţa publicului constănţean şi a turiştilor, astăzi şi mîine, şi alte trupe celebre autohtone, care vor sărbători trei secole de existenţă a berii Timişoreana în spaţiul românesc. Concertele din această seară se anunţă incendiare, pentru că pe scenă vor urca trupele Zero şi Holograf. Evenimentul live este programat să înceapă de la ora 21.00. Seria recitalurilor se încheie mîine, cu o seară Best of Colibri.