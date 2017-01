O presupusă amnistie fiscală, mărul discordiei la Hârșova

19:08:41 / 03 August 2015

..sa plateasca toata lumea!

...datoriile la bugetul local trebuiesc platite de toata lumea. Cred ca cei 130 ,,nevoiasi,, au locuinte, cat de cat, dar cu siguranta ca au telefoane mobile, televizoare color, se duc in fiecare zi la o berica, beneficiaza de ajutoare sociale si nu presteaza zilele de munca in folosul comunitatii pentru ca ...nu vor muschii lor. In plus, mai primesc si alocatii pentru copii, fura de pe camp tot ce este de furat, ....mai baga mana si prin buzunare, pun pariu ca unii vand la sosea fructe furate sau cumparate din magazine cu un pret mai mic, sau chiar peste....Saracii! Una peste alta, nu traiesc mai rau decat alti 1300-2600 sau 5200 de harsoveni....si inca un amanunt: acesti amarati fac mizerie peste tot, fac galagie, sunt tolerati de autoritate pentru ca sunt folositi la vot.....