O prezentare de modă, atracţie pentru vedete

Julianne Moore, Sarah Jessica Parker, Mena Suvari, Kanye West, Helena Christensen, Selma Blair, Alan Cumming şi Chace Crawford s-au numărat printre oaspeţii de la petrecerea de aseară de la New York, ocazie cu care s-a celebrat colaborarea cu casa de modă Maison Martin Margiela. Evenimentul unic s-a desfăşurat pe mai multe etaje ale unei clădiri istorice, localizată pe strada Beekman 5 din sectorul financiar al metropolei. Oaspeţii au descoperit colecţia prin spectacolele de dans semnate de renumita coregrafă Anne Teresa de Keersmaeker şi prin instalaţiile de artă special amenajate, iar apoi DJ-ul a animat petrecerea, până în zorii zilei. Colecţia Maison Martin Margiela pentru H&M va fi lansată pe 15 noiembrie, în aproximativ 230 de magazine ale lanţului de magazine suedez H&M din întreaga lume, precum şi on-line.

Prezentarea de modă a fost un spectacol în sine. Clădirea părăsită şi nefinisată, de nouă etaje, decorată cu marca distinctivă a casei Margiela, vopsită în totalitate în alb, situată lângă un atriu cu acoperiş din sticlă, a constituit cadrul perfect pentru celebrarea colecţiei. Renumita coregrafă Anne Teresa de Keersmaeker a creat un spectacol unic şi special în careuri de nisip, care s-a desfăşurat pe tot parcursul serii, la diferite etaje. Anne Teresa şi dansatorii ei au expus articolele vestimentare din colecţie în timp ce dansau, alcătuind astfel instalaţii de artă vii şi spontane. Colecţia Maison Martin Margiela în colaborare cu H&M, reprezintă o serie de reproduceri ale articolelor vestimentare şi accesoriilor renumitei case din diverse sezoane. Aceasta a fost dezvăluită pe diferite etaje ale clădirii, prin instalaţii speciale de artă realizate de faimoşii Daniel Arsham, Frederique Chauveaux şi Noemie Goudal, care au creat sculpturi, proiecţii şi fotografii în exclusivitate pentru acest eveniment.

”Este o colaborare extraordinară! Margiela este un brand minunat, artistic, iconoclast. Calitatea este de asemenea extraordinară întotdeauna când vine vorba de H&M. Moda este un lucru minunat, pentru că exprimă ceea ce eşti”, a declarat actriţa Julianne Moore. ”Este incredibil, atât de emoţionant să celebrăm unul dintre designerii mei favoriţi. Colecţia este misterioasă şi convingătoare. Pot declara că am fost un mare fan Margiela, pentru o lungă perioadă de timp. H&M, ei bine, priviţi liniile articolelor din colecţiile dedicate bărbaţilor şi femeilor! Este o mare oportunitate pentru public să aibă acces la colecţiile marilor designeri. Asta face ca luxul să fie accesibil pentru fiecare. Este foarte democratic, lucru care mă încântă”, a declarat şi Sarah Jessica Parker. ”Sunt un mare fan Margiela şi iubesc H&M – este o colaborare minunată. Nu am fost niciodată surprinsă de alegerile făcute de H&M, fiecare designer pe care ei il aleg, îmi stârneşte interesul. În dimineaţa lansării colecţiilor aştept mereu cu mama mea în faţa magazinului. Am fost un fan Margiela încă de la început”, a afirmat fotomodelul danez Helena Christensen.