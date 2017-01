O prezentatoare de la Russia Today a recunoscut că răspândeşte ”minciuni pentru Putin” şi a demisionat

01:00:44 / 20 Iulie 2014

NU STIU ? DACA IN ROMANIA SE SPUNE IN PRESA SI TV , CA RUSII SI PRO-RUSII NU LASA EXPERTII SA VINA SA IA PROBE DE LA FATA ACESTEI CRIME TERIBILE , PROVOCATA DE UN CRIMINAL , CA PUTIN .

DA MAI DESTEPTULE DE LA NR.1 , DAR VEZI TU , AICI AU MURIT OAMENI NEVINOVATI , PRIN PRABUSIREA ACESTUI AVION , CU ACEASTA RACHETA AER -SOL , DATA DE RUSI , SAU PRO-RUSII , CARE NU AU ASEMENEA ARMAMENT DE O ASEMENEA AMPLOARE SA TINTEASCA UN AVION LA ZECE MII DE METRI INALTIME , DECI SINT APROVIZIONATI DE PUTIN CU ACEST ARMAMENT DE LUPTA PENTRU RAZBOI , ACESTI PRO -RUSI SI UN ALT ASPECT , CARE INGRIJOREAZA TOT GLOBUL PAMANTESC , DE CE DACA ESTE ATAT DE NEVINOVAT PUTIN SI NU A CONTRIBUIT LA ACEST MACEL , NU LASA EXPERTII SI OSCE SA IA PROBE DE LA LOCUL ACESTEI CRIME UMANITARE , DECI SA SE VADA CLAR SI PRECIS CU CE ARMAMENT SA TRAS IN ACEL AVION DE L-AU DOBORIT , DECI PRACTIC , NU VOR SA LASE EXPERTII DIN ACESTE TARI , CARE AU MURIT OAMENII SI AVIONUL PRABUSIT SA VADA CU CE ARME DE O MARE AMPLOARE SA TRAS , DE L-AU DOBOTAT SI ATUNCI , CE ASCUNDE PUTIN , SAU CE VREA SA ASCUNDA IN FATA ACESTOR TARI , CARORA LE-A OMORIT OAMENII CARE AU FOST IN AVION, DECI CE VREA SA ASCUNDA PUTIN FAPTA LUI CRIMINALA , ASA CA NU MAI LUA PARTEA CRIMINALILOR , CA PUTEAI SA CALATORESTI SI TU CU ACEL AVION SI ACUM NU MAI ERAI SA SCRII TAMPENII IN ACEST COMENTARIU , GANDESTE INAINTE DE A SCRI PROSTII , EU VAD AICI IN TARA IN CARE MA AFLU , CA RUSII SI PRO -RUSII NU DAU VOIE EXPERTILOR STRAINI SI EXPERTILOR DIN TARILE CARE FAC PARTE ACESTI MORTI , DECI SA FACA EXPERTIZA LA LOCUL FAPTEI , SA SE IA PROBE , SI SA FIE TRAS LA RASPUNDERE ACEST CRIMINAL PUTIN ,DE CE CUTIILE NEGRE , PRO-RUSII SPUN CA LE-A DUS LA MOSCOVA , CU CE DREPT AU FACUT EI ACESTA CRIMA DE A ASCUNDE ADEVARUL , CUM A FOST DOBORAT AVIONUL , CU BUCATI DE CARNE CAZUTE DIN CER , DECI DIN AVIONUL ARS LA ZECE MII DE METRI DE CATRE RACHETA AER-SOL TINTITA DE PRO-RUSII DOTATI CU ACEST ARMAMENT DE CATRE PUTIN SI LA COMANDA LUI PUTIN , ASA CA NU MAI SPUNE PROSTII , AICI ESTE VORBA DE VIATA SI MOARTEA PROVOCATA DE PUTIN , CARE SI-A PUS TOATE POPOARELE IN CAP , MAI ALES A TARILOR , CARE AU AVUT LA BORDUL AVIONULUI OAMENI , CARE AU SFARSIT TRAGIC , DIN CAUZA UNUI NEBUN , CA PUTIN .