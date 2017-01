O producţie românească, premiată la Festivalul de Film de la Amsterdam

Filmul „Constantin şi Elena\", de Andrei Dăscălescu, a fost distins cu First Appearence Award, la Festivalul Internaţional de Film Documentar de la Amsterdam (20 - 30 noiembrie). Premiul obţinut de Dăscălescu este în valoare de 2.500 de euro. Potrivit preşedintelui juriului, Sally Berger, documentarul „Constantin şi Elena\", care spune povestea unui cuplu de bătrîni dintr-un sat izolat, a fost premiat pentru „scenele pline de umor, care descriu viaţa de familie a cuplului în cele mai mici detalii, cu imagini fluide\".

Premiul „Joris Ivens\" a revenit lui Anders Østergaard, pentru „Burma VJ - Reporting From a Closed Country\", montat din imagini filmate în secret în timpul dictaturii militare din 2007 din Myanmar. De altfel, pelicula a fost premiată şi în cadrul secţiunii Movies that Matter. Human Rights. Premiul Silver Wolf a fost acordat documentarului „Boris Ryzhy\", de Aliona van der Horst (Olanda). Pelicula spune povestea poetului rus Boris Rizhi, care a murit în Ecaterinburg, la o vîrstă fragedă. Pentru prima dată a fost acordat şi un premiu special al juriului secţiunii Silver Wolf, pentru filmul „Lady Kul el Arab\" (Israel), de Ibtisam Mara\'ana. Cîştigătorul competiţiei Silver Cub pentru documentare cu durata sub 30 de minute a fost „Slaves\", de Hanna Heilbronn şi David Aronowitsch, un film de animaţie, coproducţie Suedia-Norvegia-Danemarca.

Premiul pentru film studenţesc a revenit filmului „Shakeaspeare colţ cu Victor Hugo\", de Yulene Olaizola, care a cîştigat, de asemenea, marele trofeu al ediţiei de anul acesta a Festivalului Internaţional de Film Transilvania. Premiul secţiunii DOCU! a fost acordat filmului „Kassim the Dream\", de Kief Davidson (SUA). Pelicula spune povestea lui Kassim Ouma care a fost forţat, la vîrsta de şase ani, să devină soldat. După ce a scăpat din sclavie, Kassim a devenit campion la box în Statele Unite ale Americii. The Dutch Cultural Broadcasting Fund for Documentary, în valoare de 125.000 de euro, a revenit proiectului „Monsters Under the Bed\", de Sarah Mathilde Domogala. Premiul este acordat pentru dezvoltarea unui proiect de film, în cadrul unui workshop găzduit de festivalul de la Amsterdam.