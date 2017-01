O provocare câştigată de filmul românesc la Wiesbaden

Numărătoarea inversă s-a încheiat, iar câştigătorii celei de-a Xl-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film goEast au fost desemnaţi. Marele Premiu Crinul de Aur, oferit de Skoda, în valoare de zece mii de euro, a fost înmânat de juriul prezidat de cineastul sârb Zelimir Zilnik producţiei ruseşti \"A Stoker\", în regia lui Alexei Balabanov. Această producţie a primit şi premiul criticilor FIPRESCI pentru Cel mai bun film. Cel mai bun regizor a fost desemnat, însă, Marian Crişan, pentru filmul \"Morgen\", un premiu oferit de Primăria oraşului Wiesbaden în valoare de 7.500 de euro. Juriul, din care a făcut parte şi actriţa Anamaria Marinca, a apreciat lirismul cu care a descris simplitatea relaţiilor umane cu respect şi afecţiune pentru personajele sale, cu un rafinat simţ al umorului chiar şi în momente dramatice.

Lungmetrajul de debut al lui Marian Crişan reuşeşte, poate, pentru prima dată după 1989, să contureze fără urmă de reproş sau încrâncenare un personaj care trăieşte şi se confruntă cu situaţii ce intră în tiparul evenimentelor cu care se confruntă societatea românească şi în care se regăsesc toate trăsăturile frumoase sau care lasă de dorit care ne definesc ca naţie. Regizorul a ocolit cu un amestec de maturitate, înţelepciune şi bun simţ multe clişee pe care publicul autohton le invocă de cele mai multe ori în a refuza să vadă un film românesc. \"Morgen\" este un film de autor, care surprinde sufletul blajin al celor care refuză lipsa de scrupule sau indiferenţa, lăcomia şi concurenţa sălbatică cu orice preţ ca presupuse norme de comportament sau trăsături pe care românii încă le mai asimilează capitalismului şi pe care şi le asumă în viaţa de zi cu zi. Filmul nu conturează un trai sau peisaj idilic şi are curajul de a prezenta un personaj principal care îşi asumă o viaţă decentă pe care o duce modestie, neseparat de sentimente sau emoţii pozitive fără a-şi plânge de milă sau a invidia bunăstarea sau imita atitudini presupuse a fi la modă.

Printre câştigătorii de la Wiesbaden se mai numără documentarul polonez The Last Day of Summer de Piotr Stasik, care a primit distincţia Remembrance and Future care vine însoţită de un cec în valoare de zece mii de euro. Documentarul gruzin \"Gorelkova\" de Alexander Kviria a primit premiul oferit Ministerul german al Afacerilor Externe, în valoare de 2.000 de euro. Şi în competiţia de co-producţie sponsorizată de Fundaţia Robert Bosch se află un proiect românesc la cateogria scurtmetraj. Este vorba despre realizarea filmului \"Pepsi\" de către regizorul român Peter Kerek şi producătorul german Alexander Wadouh.

Nici nu apucaseră să se aprindă luminile în sala de ceremonii de la Wiesbaden, că la Linz, în Austria, Festivalul de Film Crossing Europe îşi începea ce-a de Vlll-a ediţie. O nouă provocare pentru cinematografia românească, ce este reprezentată de lungmetrajele \"Principii de viaţă\" de Constantin Popescu şi \"Cea mai fericită fată din lume\" de Radu Jude. Prima producţie a fost selectată în competiţe şi va fi reprezentată de scenaristul Răzvan Rădulescu, în timp ce a doua va fi proiectată în cadrul programului Tribut, dedicat în acest an regizoarei Nanouk Leopold şi producătoarei Stinette Bosklopper. Filmul românesc arată resurse nebănuite cu care reprezintă şi face imagine bună peste hotare, cinste de care nu toate cinematografiile regionale se bucură.