O rachetă de tenis vie pentru Simona Halep!

Școala Gimnazială nr.30 „Gheorghe Țițeica“ din Constanța a organizat, în cinstea Simonei Halep, un eveniment inedit. Pornind de la ideea că educația nu se face numai în sala de clasă, ci și în afara ei sau mai ales astfel, cadrele didactice ale instituției constănțene au mobilizat elevii pentru a sărbători reușita Simonei Halep de a ajunge numărul 1 în tenisul feminin mondial. „Este un exemplu de ambiție și de motivație pentru toată lumea această sportivă minunată. A pornit de la zero și a ajuns să fie cea mai bună în domeniul ei. Copiii trebuie să știe acest lucru și să își dorească să fie și ei cei mai buni în ceea ce fac. Că este vorba despre vreo materie școlară sau despre un sport, despre calculatoare sau despre dans, despre gătit sau despre …coafat, important este să fim buni, foarte buni și să fim fericiți“, mărturisea directorul adjunct al Școlii ”Gheorghe Țițeica”, Cici-Corina Vlad.

Peste 400 de elevi din programul de după-amiază s-au adunat joi, la ora 13.00, în curtea școlii, profitând de ziua splendidă de toamnă, și au format cu trupurile lor o rachetă de tenis și tricolorul României. De asemenea, ei au avut pancarte cu mesajul ”#1 Bravo, Simona Halep! Suntem mândri!” După intonarea imnului de stat, „Deșteaptă-te, române!”, directorul instituției a ținut un scurt discurs în care le-a explicat motivul întâlnirii. Au fost amintite mai multe nume care fac cinste României, de la Traian Vuia, Henri Coandă sau Nicolae Paulescu la Ștefan Odobleja, Victor Babeș sau Ioan Cantacuzino. Nu au fost uitați nici marii sportivi ca Nadia Comăneci, Ilie Năstase, Gheorghe Hagi ori Elisabeta Lipă. „Ce am învățat din lecția Simonei Halep? Am învățat că numai muncind din greu, de la o vârstă fragedă, poți ajunge numărul 1 în domeniul în care activezi! Am învățat să nu renunțăm niciodată la visul nostru, oricât de greu ne-ar fi și oricât de multe ar fi înfrângerile care preced realizarea visului! Am învățat să ne ridicăm atunci când cădem și să o pornim din nou la drum! Am învățat să credem în noi! Am învățat că numai având alături oameni dragi pe care să îi iubim și să îi respectăm putem reuși. Familia, antrenorii, profesorii sunt cei care ne sprijină necondiționat atunci când cred în noi! Am învățat să pierdem cu zâmbetul pe buze, cu demnitate și să câștigăm cu lacrimi în ochi, cu la fel de multă demnitate! Mulțumim, Simona Halep, pentru lecția de viață pe care ne-ai oferit-o tuturor! Suntem foarte mândri de tine și te iubim!“, le-a transmis elevilor directoru școlii, Sorin Cernăianu.

Simona Halep a fost elevă a Școlii „Gheorghe Țițeica” timp de 8 ani.