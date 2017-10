O „Rachetă“ fenomenală!

Jucătorul englez de snooker Ronnie O’Sullivan a câștigat Openul Englez, acesta fiind al 29-lea titlu al carierei într-un turneu de clasament. Finala de la Barnsley a fost un duel englezesc, iar O’Sullivan l-a învins pe Kyren Wilson cu 9-2. Cel supranumit „The Rocket” a reușit patru breakuri de peste 100 de puncte în finală! A condus cu 6-2 după prima sesiune și nu i-a mai lăsat vreo șansă lui Wilson în sesiunea decisivă, penalizând prompt orice eroare a acestuia. Trofeul adjudecat la Openul Englez este unul special pentru Ronnie, mai ales că nu cucerise niciun titlu de puncte în ultimele 20 de luni!

Pentru triumful de la Barnsley, O’Sullivan a primit trofeul „Steve Davis” și un cec în valoare de 70.000 de lire sterline. El a urcat pe locul 2 în clasamentul tuturor timpurilor privind numărul de turnee pe puncte câștigate în carieră. Scoțianul John Higgins are și el 29 de trofee în palmares, cei doi fiind depășiți la acest capitol doar de scoțianul Stephen Hendry, cu 36 de turnee de clasament câștigate în carieră.

„Pentru mine e extraordinar să câștig un nou turneu de puncte! De obicei sunt foarte critic cu mine, dar adevărul e că astăzi (n.r. - duminică) am fost bun. Am reușit multe break-uri consistente și am simțit bine loviturile. Voi continua să muncesc pentru a ajunge la un nivel și mai înalt”, a declarat englezul în vârstă de 41 de ani după lecţia de snooker pe care i-a predat-o tânărului Kyren (25 de ani).

Turneul de la Barnsley a consemnat și un break maxim, primul al sezonului. Chinezul Liang Wenbo este artizanul breakului de 147 de puncte, grație căruia a primit un cec în valoare de 40.000 de lire sterline.

