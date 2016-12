O româncă, agresată în închisoare în India

Avocatul româncei Anca Verma, soţia traficantului de arme indian Abhishek Verma, a trimis o scrisoare Ambasadei României la New Delhi, în care susţine că femeia este agresată în închisoarea Tihar, relatează “Daily Mail”, în ediţia electronică de ieri. Anca Verma a declarat pe data de 28 februarie că a fost atacată de o condamnată, pe nume Sonia, la închisoarea numărul 6. “Degetul Ancăi a fost dislocat şi are vânătăi pe braţ din cauza atacului. Am văzut-o pe Anca bandajată şi având dureri mari în sala de judecată”, a declarat avocatul acesteia. Apărătorul româncei susţine că supraveghetorul asistent de la închisoarea numărul 6, Raman Sharma, a încercat să stoarcă bani de la Anca Verma în ultimele luni, dar, pentru că aceasta a refuzat să dea curs cererii sale de câteva ori, a instigat deţinutele împotriva ei. Autorităţile neagă, însă, acuzaţiile ca fiind false şi fără fundament. Abhishek şi Anca Verma au fost acuzaţi de deţinere de documente secrete şi predarea lor unor cetăţeni străini.