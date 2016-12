O româncă, cea mai tânără alpinistă care a escaladat Carstensz Pyramid

Record stabilit Crina “Coco” Popescu, în vârstă de 15 ani, a devenit cea mai tânără alpinistă din lume care a escaladat vârful Carstensz Pyramid, cu o înălţime de 4.884 metri. “Pe 24 ianuarie, râşnoveanca Crina Popescu, a escaladat cel mai înalt vârf al Oceaniei, Carstensz Pyramid din Indonezia, devenind astfel cea mai tânără alpinistă din lume care urcă acest munte. Recordul anterior era deţinut de americanca Samantha Larson, care a urcat pe acest vârf în 2007, la vârsta de 18 ani. Totodată, Coco este şi prima alpinistă din România pe Carstensz Pyramid”, se precizează în comunicatul Clubului Sportiv Montan Altitudine.

Performanţă asistată Expediţia clubului Montan Altitudine “Australia - Oceania 2010” a avut ca obiectiv ascensiunea a trei vârfuri, Kosciuszko, de 2.228 metri, cel ma înalt vârf australian, Giluwe, de 4368 metri, cel mai înalt vulcan din Oceania şi Carstensz Pyramid, de 4.884 metri, cel mai înalt vârf din Oceania. Toate cele trei vârfuri au fost escaladate de Crina Popescu într-o expediţie de cinci săptămâni, adolescenta fiind însoţită, ca şi în majoritatea expediţiilor anterioare, de către tatăl ei, Ovidiu Popescu. Carstensz Pyramid este cel mai înalt vârf al Oceaniei şi este considerat cel mai tehnic din Seven Summit.

Experienţă Alpinista Crina Popescu a escaladat, în ultimii trei ani, patru vârfuri din Seven Summits, Aconcagua, Kilimanjaro, Elbrus şi Carstensz Pyramid şi cinci vârfuri din Seven Volcanoes, Elbrus, Ojos Del Salado, Damavand, Kilimanjaro şi Mt. Giluwe. Seven Summit şi Seven Volcanoes definesc cele mai înalte vârfuri, respectiv cei mai înalţi vulcani de pe fiecare continent şi sunt recunoscute ca performanţă la cel mai înalt nivel în lumea alpinismului. Coco Popescu şi-a propus ca la jumătatea acestui an să urce alte două vârfuri din circuitele Seven Summit şi Seven Volcanoes, Pico de Orizaba, de 5.636 metri, în Mexic, cel mai înalt vulcan al Americii de Nord şi Denali, de 6.194 metri, în Alaska, cel mai înalt vârf al Americii de Nord. Crina Popescu şi tatăl ei vor reveni în România, pe aeroportul internaţional Henri Coandă, luni, la ora 11.55.