O româncă dă în judecată oraşul New York

Christina Oprea dă în judecată oraşul New York şi cere 30 de milioane de dolari despăgubiri, după ce fiica sa, actriţa Roxana Sorina Buta, a fost ucisă într-un accident rutier, lângă Union Square, de un camion de gunoi al oraşului. În documentele depuse la Curtea Supremă din Manhattan, Christina Oprea afirmă că fiica sa de 21 de ani, la momentul respectiv, traversa pe trecerea de pietoni a intersecţiei 14th Street cu Broadway, pe culoarea verde a semaforului, atunci când fost lovită de un camion pentru gunoi al municipalităţii. Camionul nu s-a oprit deloc, în pofida faptului că a accident-o pe tânără. Poliţia l-a identificat pe şoferul implicat în accident, a cărui identitate nu a fost făcută publică, dar împotriva acestuia nu au fost formulate acuzaţii de natură penală. Şoferul nu a primit nici măcar o amendă de circulaţie, potrivit poliţiei din New York. ”Este de neconceput pentru mine ca o fată care traversează pe culoarea verde a semaforului să fie lovită de un camion pentru transportul gunoiului aparţinând oraşului New York şi să nu se întâmple nimic”, a comentat avocatul familiei, Joe Tacopina.

Procuratura susţine, în schimb, că intersecţia unde s-a petrecut accidentul este una dintre cele mai periculoase din oraş, notând că o altă persoană a fost lovită de un taxi, în timp ce prieteni ai Roxanei Sorina Buta participau la o reuniune organizată în memoria acesteia, la o lună de la moartea tinerei. Avocatul Tacopina acuză autorităţile că ştiau că intersecţia este periculoasă dar că nu au adoptat măsuri pentru sporirea securităţii, notând că victima era singurul copil la părinţi, ceea ce le face pierderea suferită şi mai gravă. Avocatul mai sugerează totodată că o adâncitură în asfalt ar fi contribuit la producerea accidentului mortal. ”Recunoaştem că acest caz implică circumstanţe tragice”, afirmă Departamentul Juridic al Primăriei din New York, anunţând că va revizui documentele juridice, după ce le va primi. Poliţia new-yorkeză nu a făcut comentarii.