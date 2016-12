O româncă în juriul ecumenic, la Mannheim-Heidelberg

Nu mai surprinde, astăzi, pe nimeni forţa unei cinematografii precum cea chineză, în măsură să prezinte, an de an, la cele mai mari festivaluri din lume, povestiri impresionante, atât sub aspectul temei, cât mai ales al formei, al modalităţilor de a atrage atenţia publicului. Am realizat încă o dată surprinzătoarea consecvenţă a acestui fenomen la recent încheiata ediţie, a 59-a, a Festivalului Internaţional al filmului, desfăşurat în două oraşe vecine din Germania: Mannheim şi Heidelberg. Cel mai „special” dintre premii (deşi al doilea din palmares) a revenit producţiei „The High Life” a regizorului Zhao Dayong. Într-un canton din oraşul de provincie Guangzhou, o tânără pereche face bani oferind joburi, în cadrul unei agenţii ce-şi derulează activitatea la o masă, în stradă. O viziune neorealistă îmbinând exactitatea observaţiei sociale cu ingeniozitatea intercalării episoadelor, fără a lăsa neobservată tuşa poetică atât de rafinată.

Abilitatea regizorului a fost remarcată de juriul principal. Acesta i-a acordat Premiul „R. W. Fassbinder” prin care se apreciază viziunea neconvenţională, ca şi capacitatea de a inova în spaţiul narativ al audiovizualului. Nu întâmplător, aceluiaşi film i-a revenit şi Premiul Criticii. „Fiprescienii” au prezentat o motivaţie mai largă, prin care au ţinut să remarce nu doar vivacitatea, dar şi aspectul „sardonic” al portretului realizat, în orizontul unei lumi în continuă, dramatică, mişcare.

Premiul principal (obţinut de un excelent film canadian) ne propune tragedia unui băiat în vârstă de zece ani şi jumătate (filmul se intitulează „10 1/2”), obligat să treacă printr-un adevărat calvar, într-o societate incapabilă să-l înţeleagă şi să găsească mijloacele de a intra în dialog cu acesta.

Universul adolescenţei intră şi în atenţia producţiei daneze „Hold Me Tight”, unde un băiat rămâne marcat de un eveniment violent, petrecut între elevii unei clase, când, după ore, băieţii agresează sexual o colegă, tocmai fata de care unul dintre ei se îndrăgostise. Acest „strigăt mut al iubirii” a fost apreciat de juriul ecumenic, din care a făcut parte şi o româncă, Alina Birzache, al cărei nume l-am întâlnit cu doi ani în urmă la Cannes, când acelaşi juriu era condus de Radu Mihăileanu.