O româncă, la „ Miss Turism Queen of the Year International”, în China

O bucureşteancă în vârstă de 26 de ani, cu origini orientale, Jihan Shanabli, va reprezenta România la competiţia „Miss Tourism Queen of the Year International” 2011, care se va desfăşura între 20 octombrie şi 6 noiembrie, în China. Conform unui comunicat transmis de agenţiile de modeling care deţin licenţa „Miss Tourism Queen of the Year International” 2011 în România - ExclusivEvent şi President Models -, în urma selecţiei organizate a fost aleasă, ca reprezentantă a României, în competiţia internaţională de frumuseţe, Jihan Shanabli având 1,75 metri înălţime şi dimensiunile 89-61-91.

Cu tată palestinian şi mamă româncă, frumoasa Jihan Shanabli este născută în România, iar în prezent, locuieşte în Bucureşti, unde este doctorand în anul IV la Institutul Naţional de Cercetări Economice al Academiei Române şi lucrează ca asistent universitar pentru Facultatea de Ştiinte Politice din cadrul Universităţii Europei de Sud-Est.

„Jihan Shanabli va pleca să ne reprezinte ţara în perioada 20 octombrie-6 noiembrie, în China, acolo unde va concura alături de femei frumoase din alte 80 de ţări, în una dintre cele mai importante competiţii internaţionale de frumuseţe din lume, care are ca scop principal promovarea la nivel mondial a turismului ţării-gazdă, dar şi a turismului ţărilor tuturor candidatelor prezente în competiţie\", se menţionează în comunicat.

Totodată, va fi pentru prima dată în istoria competiţiilor internaţionale de frumuseţe când România va prezenta pe scenă o rochie având ca inspiraţie tematică mitul vampirilor şi cel al lui Dracula.