O româncă, „Miss Bikini Queen of the Year International 2010”

Reprezentanta României la concursul „Miss Tourism Queen of the Year International 2010” din China, mureşeanca Adela Bocskor, a fost desemnată „Miss Bikini Queen of the Year International 2010”. În urma desfăşurării concursului, pe 25 septembrie, Bocskor a primit râvnitul titlu, clasându-se în Top 20 din 80 de concurente prezente în competiţie.

Marele premiu a fost obţinut de reprezentanta Coreei, în timp ce Indonezia a ocupat locul I, Cehia - locul al II-lea, China s-a clasat pe locul al III-lea şi Belarus pe poziţia a IV-a.

„Ţinând cont de câştigarea acestui titlu de frumuseţe internaţional, Adela Bocskor este, în acest moment, mureşeanca cu cea mai mare performanţă în acest domeniu. Pe lângă titlul obţinut în acest concurs de nivel internaţional, Adela a fost remarcată şi de reprezentanţii a trei agenţii de modeling de prestigiu”, se arată într-un comunicat.

„În timpul celor trei săptămâni de cantonament în China, am legat prietenii noi, din rândul concurentelor cu care am promis să ţinem legătura şi să ne vizităm după concurs, am avut şansa să cunosc foarte mulţi oameni din diferite ţări, am vizitat numeroase locuri turistice şi istorice extraordinare din China, am cunoscut un alt mod de viaţă, o altă lume şi o altă civilizaţie. Mă bucur enorm că am avut curajul să îmi încerc şansele când m-am înscris online pentru selecţia naţională, deoarece acum multe dintre lucrurile la care doar visam la un moment dat au devenit realitate, iar altele sunt pe cale de a se realiza”, a declarat Bocskor.

Adela Bocskor are 23 de ani, 1,74 metri înălţime, dimensiunile 90-60-90 şi, pe lângă activitatea de model, este sales manager în cadrul unei reprezentanţe auto din Târgu Mureş.