O româncă „vinde” păr frumos americanilor

Adina Grigore este o româncă stabilită în Statele Unite, care a dat lovitura în „țara tutuor posibilităților”. Tânăra a scos pe piață o carte, „Skin Cleanse: The Simple, All-Natural Program for Clear, Calm, Happy Skin (tr. - Curățarea pielii. Programul natural, simplu și complet pentru o piele curată, neiritată și fericită)”, în care le dă sfaturi de frumusețe și îngrijire femeilor. Românca are și o linie de produse pentru păr și pentru ten, încercată chiar pe pielea ei, în urma unor probleme cu epiderma. În tratamentele ei, Adina folosește ingrediente naturale, pe care orice gospodină le are în bucătărie: își spală podoaba capilară cu bere și își face măști cu miere. „Îngrijirea vine din interior, nu de la cosmeticele pe care le folosești”, mărturisește Adina într-un interviu pentru prestigioasa publicație americană „Time”, dezvăluind că este cel mai important ce pui „în și pe corpul tău”.