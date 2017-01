În perioada 22 - 27 februarie, diaspora de peste Ocean va avea posibilitatea să participe la programul intitulat "O Românie Europeană la New York", în cadrul căruia, cel mai premiat regizor român al anului trecut, Corneliu Porumboiu, va fi invitatul de onoare. Aşteptatul eveniment va include şi vernisarea a două expoziţii de artă contemporană românească.

Corneliu Porumboiu este invitatul special al evenimentului românesc de la New York. Regizorul filmului "A fost sau n-a fost?" va fi prezent, pe 24 februarie, la gala Independent Spirit Award, unde este nominalizat la categoria Cel mai bun film străin, iar pe 27 februarie va fi prezent la sediul Institutului Cultural Român din New York, pentru a se întîlni cu publicul şi a-şi prezenta atît lung-metrajul, cît şi scurt-metrajul care a fost prezentat în cadrul ediţiei de anul trecut al prestigiosului Festival de Film de la Berlin, "Visul lui Liviu".

Evenimentul "O Românie Europeană la New York", care şi-a propus să transmită cît mai mult din peisajul cultural românesc în Statele Unite, va debuta în prezenţa secretarului general al celei mai mari reţele de arte ale spectacolului din Europa, Informal European Theater Meeting. Din 22 februarie, galeria David Nolan va prezenta expoziţia "Across the Trees: Romanian Art Now", cu lucrări aparţinînd unui număr de şase artişti contemporani din Cluj, Adrian Ghenie, Ciprian Mureşan, Cristi Pogăcean, Şerban Savu, Miklos Szilard şi Gabriela Vanga. Expoziţia va rămîne deschisă pînă pe 30 martie. O altă expoziţie românească de artă contemporană va prezenta, la New York, Galeria Plan B din Cluj, alături de Armony Show, una dintre cele mai importante galerii de artă contemporană din lume. Expoziţia va rămîne deschisă din 23 pînă pe 26 februarie.