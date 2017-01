“O şansă pentru viaţă”, cea mai mare campanie naţională de donare de sînge

Vodafone România şi Asociaţia REACT, în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii, Institutul Naţional de Hematologie şi Uniunea Naţională a Studenţilor din România şi-au unit forţele şi doresc să lanseze cel mai amplu program naţional de donare de sînge, intitulat „O şansă pentru viaţă”. Programul îşi propune să stimuleze donarea de sînge în România, pentru a răspunde nevoii acute şi în creştere din spitalele româneşti. Programul cuprinde patru sesiuni naţionale de recoltare sangvină şi o campanie de promovare a importanţei donării de sînge pentru salvarea de vieţi. „Prin programul O şansă pentru viaţă, Vodafone România este alături de Asociaţia REACT şi Uniunea Naţională a Studenţilor din România într-o mare provocare, aceea de a convinge cît mai mulţi români să doneze sînge. Această campanie completează acţiunile pe care compania noastră le susţine, alături de SMURD, Salvamont şi Salvamar. Această campanie este o nouă iniţiativă prin care ne-am propus să continuăm susţinerea proiectelor de sănătate”, a spus Liliana Solomon, Chief Executive Officer, Vodafone România. Cei implicaţi în proiect susţin că au luat decizia de a sprijini donarea de sînge întrucît cei mai mulţi dintre români nu conştientizează importanţa acestui act. Campania naţională de donare de sînge urmăreşte atragerea şi fidelizarea donatorilor, în special din rîndul studenţilor şi se va desfăşura în mai multe etape, pe parcursul acestui an, în 13 centre universitare din ţară, printre care şi Constanţa. Prima sesiune de recoltare sangvină a început deja şi se va încheia pe 16 mai. Cei care doresc să doneze sînge pot merge la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine din Constanţa. Recoltarea sanguină are loc în fiecare zi, de luni pînă vineri, între orele 08.30 - 12.30 şi se face de către personal specializat. Conform legislaţiei în vigoare, persoanele care donează sînge beneficiază de un set de analize gratuite şi primesc tichete de masă, în valoare de 54,6 lei, la care se adaugă o zi liberă (în cazul angajaţilor cu carte de muncă). În România, sub 2% din populaţie donează sînge, în timp ce la nivelul UE, acest procent este de aproximativ 5%. Deşi numărul unităţilor de sînge donate a crescut uşor în 2007 faţă de 2006, doar 66% din totalul cererilor lansate de spitalele din România, anul trecut, au putut fi acoperite. În România, cea mai mare nevoie de transfuzii de sînge se înregistrează la Spitalul Fundeni şi Spitalul de Urgenţă Floreasca din Bucureşti, lista fiind completată de Spitalele Universitare din Cluj-Napoca, Iaşi, Craiova, Tîrgu-Mureş, Timişoara şi Constanţa.