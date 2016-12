O săptămână de ger năprasnic. Ce temperaturi ne așteaptă

Cu toate că scăpăm de viscol, iarna continuă să ne dea mari bătăi de cap. Va fi ger cumplit în toată țara, în aceste zile. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteo de temperaturi coborâte, ger noaptea și dimineața și intensificări ale vântului, valabilă începând de luni, 18 ianuarie, de la ora 23.00, până joi, 21 ianuarie, la ora 10.00. În intervalul menţionat, vremea va fi deosebit de rece în majoritatea regiunilor. În sudul, estul şi centrul ţării vor fi temperaturi maxime preponderent negative, iar dimineaţa şi noaptea va fi ger, cu minime de -15...-10 grade Celsius, iar izolat, în Muntenia, Oltenia şi sud-estul Transilvaniei se vor înregistra valori termice în jurul a -20 grade C. În prima parte a zilei de marţi (19 ianuarie), în Moldova, Dobrogea şi estul Munteniei, temporar, vântul va mai avea intensificări, cu viteze de 45 - 50 km/h, izolat peste 60 km/h în zona litorală, spulberând zăpada depusă în zilele precedente. Marți, 19 ianuarie, vor fi temperaturi maxime cuprinse între -7 și -2 grade C, iar minime între -15 și -8 grade în Dobrogea, potrivit specialiștilor de la Centrul Meteorologic Regional Dobrogea. Nici miercuri, 20 ianuarie, nu va fi mai cald. Maximele se vor situa între -11 și -1 grad, iar minimele între -14 și -6 grade. Joi, 21 ianuarie, maximele se vor situa în Dobrogea între -9 și -4 grade C, iar minimele între -15 și -10 grade. Atenție, ar fi bine să luați în calcul și faptul că vântul sporește senzația de frig! Potrivit specialiștilor de la ANM, în Dobrogea temperaturile vor fi în creștere ușoară și treptată abia din 25 ianuarie. Începând de săptămâna viitoare, vor fi valori medii de -2...2 grade C ziua și -8...-4 grade noaptea. Ninsori slabe vor mai fi doar în aceste zile, iar probabilitatea pentru precipitații va crește din nou în jurul datei de 26 ianuarie.