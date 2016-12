O săptămână de vis pentru Simona Halep

La nici 23 de ani, Simona Halep are deja un palmares impresionant, sportiva constănţeană trecându-şi în cont 11 finale, dintre care a câştigat 7. Ultima a fost şi cea mai importantă, prima la un turneu din categoria Premier Mandatory, însă Halep a ratat şansa de a câştiga trofeul la Madrid, după ce a pierdut, duminică, în ultimul act al turneului dotat cu premii în valoare totală de 3.671.405 euro, în faţa rusoaicei Maria Şarapova, scor 6-1, 2-6, 3-6. „A fost o săptămână foarte frumoasă pentru mine. M-am bucurat de ea şi-mi pare rău că s-a terminat. A fost o experienţă nouă, prima mea finală la un turneu de asemenea nivel. Nu regret nimic. Mă bucur că am ajuns aici şi sper să am cât mai multe finale de acest gen. Am început bine meciul, Şarapova a făcut, într-adevăr, mai multe greşeli, eu am fost foarte relaxată, am jucat fără presiune, însă după primul set ea şi-a dat drumul la joc, a lovit mai puternic, eu cred că am făcut pasul în spate şi nu prea mi-a mai mers aşa de bine. Nu este uşor să câştigi din prima o finală de turneu mare, în faţa unei jucătoare de top, care are atâtea titluri. Am învăţat multe din această înfrângere, dar nu este o înfrângere în adevăratul sens al cuvântului. Pentru mine este o victorie”, a declarat constănţeanca la finalul turneului de la Madrid.

SE MENŢINE PE LOCUL 5 WTA Învinsă la Madrid, Halep a ratat şansa de a urca pe locul 4 în clasamentul WTA, dar şi-a consolidat locul 5 în ierarhia mondială dată publicităţii ieri, cu 5.340 de puncte. În plus, ea are şansa de a avansa o poziţie după turneul de la Roma, dotat cu premii în valoare totală de 2.1200.000 de euro. Constănţeanca poate beneficia de absenţa Victoriei Azarenka, dar trebuie să repete performanţa de anul trecut, când a ajuns până în semifinale. Calificată direct în turul secund, Halep şi-a aflat ieri adversara, urmând să o întâlnească pe americanca Madison Keys (47 WTA), care a trecut în runda inaugurală de compatrioata sa Alison Riske (44 WTA), cu 6-2, 6-2.