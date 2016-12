O săptămână până la concertul Jean Michel Jarre

Spectacolul pe care celebrul Jean Michel Jarre îl va prezenta curând publicului din România se anunţă a fi unul grandios, în stilul inconfundabil al artistului. Cel mai cunoscut nume al muzicii electronice va concerta din nou în ţară, pe 3 iunie, de la ora 20.00, pe scena Sălii Polivalente din capitală. Pentru că ecranul folosit în décor are dimensiuni impresionante (30 m x 9 m), un număr destul de mare de locuri din totalul normal va fi diminuat din cauza lipsei vizibilităţii. Astfel, din 5.400 de locuri disponibile în mod normal, rămân doar 4.000 valabile pentru acest show. Spectacolul va fi un „best of”, reunind capodoperele artistului într-o viziune scenică adaptată pentru interior, cu efectele speciale utilizate de maestrul muzicii electronice de-a lungul timpului. Întreaga producţie tehnică, artistică şi logistică pentru turneul francezului include echipamente şi personal din Franţa, Belgia, Olanda, Marea Britanie şi Germania. Evenimentul din capitală este inclus în programul unui turneu internaţional susţinut de Jean-Michel Jarre, intitulat „2010”, şi se constituie într-un tribut adus celebrului scriitor de science-fiction Sir Arthur C. Clarke. „Am ascultat obsesiv toate albumele lui Jean Michel Jarre până în punctul în care ştiam pe de rost fiecare notă muzicală. Muzica lui m-a acompaniat când am scris ‘2010: Odyssey Two’”, mărturisea faimosul autor de romane SF.

„Vrăjitorul” acestui stil muzical revine în România la doar un an după ultimul său spectacol, susţinut tot la Sala Polivalentă din capitală, unde a copleşit publicul autohton cu creaţiile sale. Este cel de-al doilea spectacol de muzică electronică anunţat la această oră, după cel al celebrei trupe de origine norvegiană Royksopp, care va concerta în premieră, în România, pe data de 7 august, pe plaja din dreptul complexului turistic „Hanul Piraţilor” din Mamaia. Biletele pentru concertul din 3 iunie au fost puse în vânzare online, pe site-urile eventim.ro, bilete.ro, blt.ro şi în magazinele Germanos, Vodafone, Muzica, librăriile Cărtureşti şi Humanitas. Preţul acestora este, în funcţie de poziţia în sală, de 100, 200, 300, 500 şi 700 de lei.