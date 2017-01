O săptămână până la concertul lui Sting

Celebrul solist internaţional Sting va concerta, pe data de 6 iunie, în Piaţa Constituţiei din Bucureşti, alături de trupa sa şi Orchestra Simfonică. Spectacolul este inclus în turneul său mondial, „Symphonicity”. Având în palmares numeroase albume premiate cu platină, un număr impresionant de hituri şi vânzări record de aproape 100 de milioane de discuri în întreaga lume, cântăreţul revine în atenţia publicului cu cele mai cunoscute piese ale sale, reorchestrate de Jorge Calandrelli, David Hartley, Michel Legrand, Rob Mathes, Vince Mendoza, Steven Mercurio, Bill Ross, Robert Sadin şi Nicola Tescari.

Selecţia de piese reinterpretate special pentru acest turneu cuprinde cele mai cunoscute hit-uri din perioada petrecută alături de trupa The Police: “Every Little Thing She Does Is Magic”, “Roxanne”, “Next to You” şi “Every Breath You Take”, dar şi piese celebre, care definesc solida carieră solo a lui Sting, precum “Englishman in New York”, “Fragile”, “Russians”, “If I Ever Lose My Faith in You”, “Fields of Gold” şi “Desert Rose”. Artistul este acompaniat pe scenă de un grup de muzicieni de succes: Dominic Miller (chitară), Rhani Krija (percuţie), Jo Lawry (voce) şi Ira Coleman (bass).

Biletele pentru concertul din capitală sunt puse în vânzare online, pe www.myticket.ro sau în reţeaua magazinelor Diverta din ţară. Există patru categorii de preţ, în funcţie de distanţa faţă de scenă: 395 lei - Golden VIP (cu loc pe scaun), 295 lei - Tribună VIP (cu loc pe scaun), 195 lei - Gazon A şi 135 lei - Gazon B.