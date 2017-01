O săptămână până la concertul Scorpions

Nerăbdarea celor 20.000 de rockeri care aşteaptă concertul celebrei trupe Scorpions, la Bucureşti, începe să crească. A mai rămas o săptămână până când formaţia germană îşi va împlini promisiunea făcută fanilor din România, că vor susţine un show de excepţie în această vară, făcând apel la titlul hit-ului lor: “We\'ll Rock You Like a Hurricane\" (Vă vom zgudui ca un uragan!), după cum au transmis membrii grupului într-un mesaj video. Legendara formaţie va concerta, pe data 9 iunie, la Zone Arena din Bucureşti. „De-abia aşteptăm să venim la Bucureşti. Ne place să vă distrăm\", au adăugat aceştia.

Scorpions este o trupă de hard rock, originară din Hanovra, celebră în anii \'80 pentru piese precum \"Rock You Like a Hurricane\", \"No One Like You\", \"Still Loving You\" şi \"Wind of Change\". De-a lungul carierei sale, formaţia a vândut mai bine de 75 de milioane de albume în întreaga lume. Grupul, înfiinţat în 1965, are în componenţă cinci muzicieni provenind din ţări diferite, printre care basistul polonez Pawel Maciwoda, în vârstă de 42 de ani şi toboşarul american James Kottak.

Concertul „scorpionilor” de la Bucureşti va fi unul de adio: la începutul anului trecut, artiştii anunţau că “Sting in the Tail” va fi ultimul album de studio şi că turneul care îl va promova va anunţa retragerea în glorie a formaţiei. Fanii români s-au grăbit să cumpere bilete la concertul din data de 9 iunie şi astfel, cu mai bine de două luni rămase până la eveniment, au fost vândute deja peste 10.000 de bilete, adică jumătate dintre acestea. Preţurile biletelor sunt: Tribună - 350 lei, Golden Circle - 265 lei (în faţa scenei), Gazon A - 190 lei şi Gazon B - 128 lei. Tichetele sunt disponibile şi online.