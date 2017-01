O şcoală nouă a înlocuit una construită în 1893

Nu mulţi elevi din mediul rural se pot lăuda că vor începe noul an şcolar în clădiri noi. Printre şcolarii care se pot mândri cu o astfel de clădire sunt cei din comuna Mircea Vodă. Primarul Dumitru Dedu a declarat că în 10 septembrie va fi semnată recepţia finală la Şcoala cu clasele I-VIII Mircea Vodă, la care se mai fac ultimele retuşuri. „Construcţia a fost finalizată, am delimitat curtea şcolii, am amenajat trotuarele, am construit fosa septică şi am achiziţionat centrala termică, pe care o montăm zilele acestea. Mai lucrăm şi acum la mici finisaje, iar din 16 septembrie, elevii vor putea învăţa în condiţii excelente. Şcoala a fost construită după normele europene şi ne mândrim cu ea“, a declarat Dedu. Pentru că şcoala este nouă, şi mobilierul este nou, după cum spune primarul. Dedu a precizat că unitatea de învăţământ a fost construită cu fonduri de la Banca Mondială atrase de Ministerul Educaţiei, contribuţia administraţiei locale fiind de 200 de mii de lei.

CONDIŢII MAI BUNE ŞI LA GRĂDINIŢĂ Pentru că, acum, elevii vor putea învăţa în condiţii optime, o parte din clădirea vechii şcoli a fost demolată. Primarul spune că nu mai putea fi utilizată. „Clădirea fostei unităţi de învăţământ data din 1893. A mai fost reabilitată, însă era foarte veche şi acea parte ne-a cauzat tot timpul probleme. Ce a rămas din clădire am reabilitat şi, din toamnă, aici va funcţiona grădiniţa. Am extins anul trecut construcţia pentru a aduce în interior şi grupurile sanitare, pentru ca cei mici să nu mai fie nevoiţi să îndure frigul atunci când merg la toaletă“, a mai spus Dedu. Primarul a explicat că, odată cu finalizarea construcţiei şcolii din Mircea Vodă, a terminat cu lucrările privind îmbunătăţirea infrastructurii de învăţământ.