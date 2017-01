O sculptură contestată

Planurile de a amplasa într-un parc londonez o sculptură realizată din bare metalice recuperate din turnurile World Trade Center, distruse în urma atentatului terorist din 11 septembrie 2001, au fost suspendate după ce familii ale victimelor s-au opus proiectului. Monumentul memorial, conceput de artista de origine ruso-niponă Miya Ando, stabilită la New York, urma să fie realizat din bucăţi de oţel cu lungimi cuprinse între 5 şi 8 metri care să fie înconjurate de multe lumini. ”Eu sper ca, stând ridicate, coloanele căzute să transmită un mesaj tăcut şi totuşi puternic al transcendenţei şi al rolului educaţiei în creşterea speranţei după tragedie”, nota artista în aplicaţia sa cu acest proiect. Reprezentanţii fundaţiei caritabile pentru educaţie 9/11 London Project Foundation, care a comandat sculptura, au anunţat că vor prelungi perioada de consultare privind amplasarea lucrării într-un parc din Londra, după îngrijorările exprimate în special de familii britanice din care au făcut parte victime ale atentatelor teroriste din 11 septembrie 2011.

Consiliul local al districtului Southwark din Londra a aprobat proiectul în decembrie anul trecut, iar sculptura urma să fie inaugurată în Potters Fields Park, în septembrie anul acesta, când se împlinesc zece ani de la atentatele teroriste în care două avioane au fost deturnate şi au lovit turnurile gemene World Trade Center din New York, cauzând prăbuşirea acestora şi moartea a aproape 3.000 de oameni. Sora uneia dintre victime, Hannah Ali, s-a numărat printre rudele care şi-au exprimat dezacordul şi îngrijorarea în legătură cu sculptura. Aceasta a declarat pentru cotidianul britanic ”The Guardian” că nu înţelege cum a putut cineva să se gândească să transforme barele metalice care au fost ”presărate cu cadavre” într-o operă de artă. ”Mi se pare destul de deranjant, designul în sine este primitiv şi crud. Şi eu vreau ca această zi să nu fie uitată, dar nu cred că ar trebui să fie prezentată aşa în faţa oamenilor”, a afirmat Hannah Ali.

Reprezentanţii fundaţiei londoneze, care urmăreşte să sporească gradul de conştientizare şi înţelegere a tragicelor evenimente de la 11 septembrie 2011, au spus că nu vor lua nicio decizie privind sculptura până după luna septembrie a acestui an, pentru a se asigura că nu este pus în pericol impactul sau eficienţa lansării şi dezvoltării programului educaţional. Londra găzduieşte deja o grădină pentru comemorarea victimelor atentatelor teroriste din SUA. Barele metalice din ruinele World Trade Center au fost donate fundaţiei 9/11 London Project de autorităţile din New York şi New Jersey. Oţelul recuperat din World Trade Center este expus în toate statele americane şi în alte ţări, precum Canada, Germania şi Franţa. Teroriştii sinucigaşi care au înfăptuit atentatele de la 11 septembrie 2001 au mai deturnat alte două avioane, distrugând unul în Pentagon, în afara capitalei Washington, în timp ce celălalt s-a prăbuşit pe un câmp din Pennsylvania, după ce unii dintre pasagerii şi membrii echipajului aflaţi la bord au încercat să preia controlul aeronavei, care era direcţionată tot către Washington.